Ion Mihai Macaveiu, în prezent secretar de stat în Ministerul Economiei, a declarat miercuri că nu s-a aflat niciodată în stare de incompatibilitate, aşa cum a stabilit ANI.

Precizările vin după ce Agenţia Naţională de Integritate a decis că Macaveiu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2018-2019, când era consilier local în oraşul Mediaş.

„Apreciez constatarea de astăzi a Agenţiei Naţionale de Integritate ca fiind una neîntemeiată. Nu m-am aflat niciodată în stare de incompatibilitate deoarece nu am deţinut funcţia de director în sensul Legii nr. 161/2003. Starea de fapt este una diferită faţă de cele prezentate de inspectorii de integritate, în sensul în care nu am fost niciodată numit pe o funcţie de conducere la nivelul companiei şi nici nu am exercitat atribuţii de conducere. Funcţia de director în cadrul Direcţiei Pregătire Execuţie Lucrări nu este una decizională, ci una tehnică, de specialitate. Ceea ce susţine astăzi ANI nu reprezintă o decizie judecătorească definitivă. De altfel, sunt convins că instanţa care va lua în discuţie acest caz va constata că nu am fost incompatibil”, a arătat Ioan Mihai Macaveiu, lider PSD Mediaş.

Potrivit ANI, Ion Mihai Macaveiu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 1 decembrie 2018 – 24 martie 2019, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi atribuţiile de director adjunct al Direcţiei Juridice din cadrul unei societăţi de interes naţional cu sediul în Municipiul Mediaş, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003.

Conform declaraţiei de avere din mai 2021, depusă pe site-ul ANI, Ion Mihai Macaveiu a îndeplinit funcţia de şef al Serviciului Urmăriri Lucrări în cadrul companiei Transgaz.

Macaveiu a fost numit în funcţia de secretar de stat în Ministerul Economiei în ianuarie 2022, la propunerea PSD, el fiind preşedintele Organizaţiei Municipale PSD Mediaş.