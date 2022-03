Stăpânii de căței și pisici, cei care i-au adus în casele lor și le-au oferit toată dragostea din lume, sunt, cu siguranță, oameni buni. Doar că acei oameni, uneori, din cauza locului de muncă și a treburilor casnice de zi cu zi, nu reușesc să se ocupe atât cât și-ar dori de animăluțele lor. Iar pentru asta există conceptul de „pet sitter”, adică bona de animale. Atunci când ești plecat în concediu sau pur și simplu nu ai suficient timp, bonele au grijă ca animalul tău să primească atenția de care are nevoie, să fie hrănit și să fie plimbat. Printre ei se numără și Ana Maria Soare, o tânără care a evadat din agitația Bucureștiului și s-a mutat la Sibiu, fiind dornică să le întindă o mână de ajutor stăpânilor de câini și pisici.

În județul Sibiu există o mulțime de stăpâni de animale, oameni care au salvat câini și pisici de pe stradă și oameni care au adus în casele lor suflete care au devenit membrii de familie. Atunci când nu au suficient timp pentru a se ocupa de ei, nu reușesc să îi plimbe sau pleacă în concediu și nu au cui să-i lase în grijă, în ajutorul lor sar bonele de animale.

Pet Sitter în Sibiu – „Am crescut mereu cu animale lângă mine”

Ana Maria Soare, o tânără în vârstă de 28 de ani, care s-a mutat din București la Sibiu anul trecut, este pet sitter. Are experiență cu animalele, deoarece, în căminul ei, a fost mereu înconjurată de câini și de pisici. Când era copil, în gospodăria părinților, se găseau iepurași și chiar curcani. Fiindcă dragostea față de animale i-a fost insuflată de mică, Ana Maria se înconjoară și acum de micile necuvântătoare.

„M-am mutat anul trecut din București la Sibiu, fiindcă mi-am dorit să locuiesc într-un loc mai liniștit. Acolo m-am născut, însă nu mă mai regăseam în agitație. Pandemia a fost momentul perfect să fac acest pas. Acasă, la părinții mei, avem doi căței și un motănel. Atunci când m-am mutat, unul dintre căței a venit cu mine, dar după două săptămâni l-am dus înapoi acasă, fiindcă viața lui e la curte, nu la bloc. Am crescut toată viața mea cu animale de companie și, fiindcă am stat la curte, am avut și iepurași și curcani, de toate. De aici dorința mea să am și în Sibiu, măcar ocazional, parte de dragostea unui suflețel necuvântător”, povestește Ana Maria.

Tânăra plimbă câinii sibienilor și oferă cazare animalelor

Ana Maria se oferă să plimbe câinii sibienilor. Are experiență cu ei și îi face plăcere să facă mișcare. De asemenea, poate caza, în locuința ei, animalele atunci când stăpânii sunt în concediu. În trecut a avut solicitări din partea stăpânilor de pisici pentru a merge la domiciliul lor doar pentru a le hrăni și pentru a le curăța litiera.

„Știu ce înseamnă să fii prins cu jobul, cu familia sau cu cumpărăturile. De multe ori poate stăpânii nu au timp să își plimbe cățeii, iar mie mi-ar face mare plăcere să îi ajut să își simplifice viața. Ofer servicii de plimbare cățeluși de orice talie, precum și posibilitate de îngrijire în caz că își doresc să plece în concediu. Pot avea grijă și de pisici”, spune Ana Maria.

În funcție de cât de des trebuie plimbat câinele pe zi, Ana Maria percepe un tarif în jurul sumei de 50 de lei. Tânăra poate fi contactată la numărul de telefon 0722 338 485 sau pe Instagram.