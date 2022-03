Balerinii Teatrului Național Academic de Operă și Balet Odesa, Ekaterina Tomashek (solistă) și Victor Tomashek (prim-solist), dansează începând din această săptămână la Teatrul de Balet Sibiu. „Gala de balet” din 19 și 20 martie 2022 va fi primul eveniment al Teatrului de Balet Sibiu, în care publicul îi poate vedea pe scenă pe cei doi dansatori ucraineni, care au fugit din calea războiului din Ucraina și s-au refugiat la Sibiu.

„Nu puteam rămâne indiferenți în fața dramei prin care trec artiștii din Ucraina în această perioadă cumplită de război, în care țara lor este invadată, de aceea am răspuns fără ezitare, când cei doi dansatori ne-au întrebat dacă îi putem ajuta. Ekaterina și Victor Tomashek, care formează un cuplu în viața de zi cu zi, vor dansa alături de Teatrul de Balet Sibiu, până când situația le va permite să se întoarcă în țara lor. În fața acestei tragedii care se întâmplă în țara vecină, obligația noastră este să fim uniți, să ajutăm atunci când ne stă în putință să facem asta și cu toată credința, să sperăm că acest război cumplit se va sfârși și ne vom putea bucura din nou de pace. Sper ca aplauzele de sâmbătă și duminică ale publicului nostru să aducă acestor dansatori bucuria și speranța de care avem cu toții atât de mare nevoie.”, spune Ovidiu Dragoman, Manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Teatrul de Balet Sibiu.

Ekaterina Tomashek a absolvit cursurile Școlii de Coregrafie din Kazan, Rusia, iar după absolvire a fost invitată să danseze la Opera și Teatrul Național din Donetsk, Ucraina. Din 2014, Ekaterina a fost solistă a Teatrului Național Academic de Operă și Balet Odesa. Repertoriul său include roluri solistice în spectacole precum: „Carmen”, „Giselle”, „Don Quijote”, „Chopiniana”, „Lacul Lebedelor”, „Frumoasa din pădurea adormită” etc. Are o vastă experiență scenică, a participat la festivaluri de dans și la turnee atât în Europa (Bulgaria, Franța, Germania, Suedia, Olanda, Elveția etc.), cât și în Asia (China). În anul 2016, a participat la emisiunea TV „So You Think You can Dance” Ucraina.

„Românii au fost foarte ospitalieri și ne-au ajutat foarte mult. Ne-au primit cu foarte multă căldură și la Iași, primul oraș din România unde am ajuns, și apoi, și în Făgăraș, și în Sibiu, unde suntem astăzi. Inclusiv pe drum, pe autostradă, românii au venit la noi să ne ajute și ne-au oferit sprijinul necondiționat. Toată această grijă a fost surprinzătoare și copleșitoare pentru noi. La Sibiu, am găsit un colectiv tânăr, dar foarte puternic și cu o tehnică de dans foarte bună. Suntem recunoscători că avem această șansă de a fi astăzi aici. Mi-aș dori ca publicul din Sibiu, cu care ne întâlnim sâmbătă și duminică la Gala de balet, să știe că ucrainenii sunt oameni muncitori și talentați și ne facem fiecare meseria cu foarte multă pasiune. Românii din Iași și Făgăraș care ne-au ajutat până am ajuns la Teatrul de Balet Sibiu ne-au spus că vor veni la Sibiu să ne vadă dansând. Aș vrea să mulțumim Teatrului de Balet din Sibiu pentru că ne-a întins această mână de ajutor, nesperat la momentul când am plecat din țara noastră.”, spue Ekaterina Tomashek

Victor Tomashek a absolvit cursurile Școlii de Coregrafie din Kiev, în 2008. A dansat la Opera și Teatrul Național din Kiev, pentru ca mai apoi să fie invitat să lucreze la Teatrul Național din Donetsk, iar din 2014 a fost prim-solist al Teatrului Național Academic de Operă și Balet Odesa. A dansat roluri solistice în cele mai cunoscute spectacole, din care amintim o mică parte: „Don Quijote”, „Spartacus”, „Spărgătorul de nuci”, „Giselle”, „Lacul Lebedelor”, „Frumoasa din pădurea adormită”. A participat la turnee în Franța, Germania, Elveția, Suedia, Bulgaria, Olanda și China. Este laureat al concursurilor din țara natală și Rusia, a fost finalist în cadrul emisiunii TV „Everybody Dance” Ucraina, în 2015. Înainte de izbucnirea războiului din țara natală, a participat la emisiunea TV „World of Dance”.

„Pe 24 februarie, la 5 dimineața, Ekaterina a venit la mine și mi-a spus „Trezește-te, a început războiul!” și mi-am dat seama în acel moment că de ce ne era frică, se întâmplă deja. Am împachetat cât de repede am putut câteva lucruri, strictul necesar, i-am spus soției mele că avem mai puțin de o oră să plecăm și am plecat imediat, împreună cu fiul nostru de patru ani, știind că s-ar putea să nu ne mai întoarcem foarte curând. Reacțiile noastre au fost din reflex și intuitive, pentru că este al doilea război deja din calea căruia fugim. Prima dată, am fugit din Donetsk acum opt ani, când lucram acolo și iată că opt ani mai târziu trebuie să fugim din nou. Am pornit inițial spre Polonia, dar o unitate militară a fost bombardată pe acea rută. Un prieten din Odesa ne-a sfătuit să plecăm în România. Am trecut prima dată granița în Republica Moldova și apoi în România. Mulți dintre colegii și prietenii noștri din Odesa au plecat din țară.” Spune și Victor Tomashek.