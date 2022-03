Fiecare ţară membră UE ar trebui să preia o parte din refugiaţii ucraineni, după modelul propus în 2015, atunci când a existat valul de refugiaţi sirieni, a declarat europarlamentarul USR, Nicu Ştefănuţă, miercuri, într-o conferinţă de presă.

„În 2015 am avut criza refugiaţilor din Siria şi a fost atunci în discuţie sistemul acesta de cote, dacă primim şi noi. Şi mai ştiţi câtă dezbatere a fost şi lumea ameninţa că vom avea moschei prin România? Era bun sistemul acela de cote, de împărţit în UE şi eu cred că încolo se va merge. Trebuie să împărţim. La Bruxelles unde lucrez eu nu se simte criza refugiaţilor. Ar trebui fiecare să îşi asume o cotă de refugiaţi pentru că nu putem să stăm în patru ţări, care şi aşa nu sunt cele mai bogate din UE şi în Belgia să fie pace şi linişte. Nu e normal. Mecanismul este cel discutat şi în 2015 (…). Noi, atunci, ca stat am fost împotrivă, pentru că am zis că nu vrem refugiaţi musulmani. După mine a fost o greşeală, pentru că acum vine o criză cu refugiaţi ‘creştini’, îmi cer iertare că folosesc acest termen, este şi acesta un aspect care în ochii oamenilor contează. Şi iată că am fi putut beneficia de acel sistem, pentru că ne-am fi scăpat un pic de povara pe care o ţinem ca stat cu atâta lume”, a precizat Nicu Ştefănuţă.

Potrivit acestuia, UE trebuie să sprijine masiv cu bani ţări precum România, aflate la graniţa cu Ucraina, care deja găzduiesc refugiaţi.

Nicu Ştefănuţă este raportorul general pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2023. În această calitate, europarlamentarul va negocia din partea Parlamentului European bugetul pentru anul 2023, unul din cele mai grei ani din istoria recenta a Uniunii Europene. Dincolo de impactul pandemiei asupra economiei şi energiei, se adaugă acum incertitudinile legate de amploarea consecinţelor invaziei Rusiei în Ucraina.