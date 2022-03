În fiecare an, la final de iarnă, străzile orașului sunt extrem de prăfuite. La marginea trotuarelor se adună praful și nisipul rămase în urma materialelor de deszăpezire. Mașinile pe care le vedem că trec foarte aproape de trotuare și au o perie rotativă ar trebui să curețe. Doar că în imaginile surprinse de un sibian se întâmplă exact pe dos.

Tiberiu Mitrea a filmat pe malurile Cibinului o mașină de curățenie care ar trebui să adune mizeria de lângă trotuare. De fapt, o adună, doar că praful rezultat e redat comunității. Cumva reușește să iasă din mașina care îl adună, ori din cauza vreunei defecțiuni, ori din cauză că toată acțiunea nu este făcută ”după carte„

”Praf in ochii cetatenilor.

Acest utilaj are rolul de a curata limitele strazilor, dar tot praful pe care il aduna de langa borduri il scoate inapoi in aer pe sus, dupa cum se poate vedea din filmare.

Primăria Municipiului Sibiu , poate mai iesiti si voi din birourile alea si mai vedeti ce se intampla”, a scris sibianul în dreptul imaginilor publicate pe Facebook.