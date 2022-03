Municipalitatea sibiană intenționează să intervină pe aproximativ 50 de artere din oraș, pentru modernizarea iluminatului public. Pe listă sunt artere importante printre care Calea Cisnădiei, Maramureșului și străzile adiacente din zona Calea Dumbrăvii. Valoarea acestei investiții este estimată la 5,87 milioane de lei.

În ședința Consiliului Local Sibiu din această lună se va spune aprobării un proiect de hotărâre cu privire la continuarea modernizării iluminatului public în noi zone din cartierele sibiene, în baza contractului de delegare a gestiunii iluminatului public din municipiul Sibiu. Aceste lucrări de modernizare vor avea un impact pozitiv atât în ceea ce privește luminozitatea pe străzi, cât și din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică. De asemenea, prin faptul că noile corpuri de iluminat sunt conectate la sistemul de telegestiune, va crește și eficiența intervențiilor pentru reparații.

“În 2021 am modernizat iluminatul public pe 61 de străzi, în parcul policlinicilor și în parcarea Piața Teatrului. Am creat și iluminatul arhitectural de la zidul cetății de pe b-dul Coposu și am extins rețeaua pe străzile Viile Sibiului, Triajului și în rampa Ștefan cel Mare. Continuăm acest proiect multianual și propunem o listă cu încă 50 de străzi pe care intenționăm să intervenim anul acesta. La acestea se adaugă și modernizarea iluminatului public din cartierele și străzile aflate în lucru pe alte contracte, precum și modernizarea și extinderea iluminatului în zona industrială vest, și aceasta contractată deja.”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

În 2022 se propune modernizarea iluminatului pe următoarele străzi:

Maramureșului – Cristian – Avrig – Argeșului

Nicolaus Olahus – Octavian Goga

Calea Cisnădiei

Gh. Dima

Târgu Fânului – Abatorului – Nicolae Teclu

În zona Calea Dumbrăvii – Calea Cisnădiei, pe străzile: Lămâiței, Marius Sturza, Anghel Saligny, Anton Pann, Doctor Barcianu, Matei Millo, Aron Pumnul, Piața Prahovei, Putnei, Profesor Victor Lazăr, George Bacovia, Arieșului, Intrarea Arieșului.

În zona delimitată de străzile O. Goga – Calea Dumbrăvii, pe următoarele străzi: Privighetorii, Aleea Călăreților, General Moșoiu, Costache Negri, Panait Cerna, Ciprian Porumbescu, Grigore Ureche, Nicolae Filimon, Dinicu Golescu, Horia, Cloșca, Bahluiului, Goethe, Ion Catina, Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuță, Ilarie Chendi, Mihail Sebastian, Aurel Vlaicu, Miron Costin, Dimitrie Anghel, N.D. Cocea, Titu Maiorescu, Grigore Alexandrescu.

Lucrările vor consta în montarea a aproximativ 760 de corpuri de iluminat cu LED, fie pe stâlpii existenți, fie pe stâlpi noi. Corpurile vor fi conectate la sistemul de comandă și control de la distanță (telegestiune).

De asemenea se dorește realizarea unui iluminat dedicat trecerilor de pietoni de pe străzile mai intens circulate, pentru a crește siguranța celor care se deplasează pe jos

Municipalitatea vrea să facă și lucrări de montare a unor puncte de aprindere noi, înlocuirea rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public (aproximativ 14 km de cablu).

Valoarea acestei investiții este estimată la 5,87 milioane de lei