Klaus Iohannis, președintele României: “Trebuie să întărim urgent întregul Flanc Estic al NATO.”

„Am avut discuții consistente, având în vedere că actuala situație de securitate din regiune este deosebit de preocupantă în special pentru statele de pe Flancul Estic, atât la nordul acestui flanc – unde se află Estonia, dar mai ales la sud, la Marea Neagră, unde se aflăm noi, în România.Avem nevoie urgent de consolidarea substanțială și echilibrată a întregului Flanc Estic, de o prezență înaintată unitară și întărită”, a spus Klaus Iohannis.

„De aceea, România acționează pentru creșterea în continuare a prezenței militare aliate în țara noastră.

Voi prezenta aceste priorități ale României și la Summitul NATO care va avea loc la Bruxelles, săptămâna viitoare, cu participarea Președintelui Biden”, a adăugat el.

„Agresiunea rusă din Ucraina și prezența militară a Federației Ruse în Belarus au implicații pe termen mediu și lung asupra securității europene și euroatlantice și trebuie să luăm măsuri imediate, ferme și eficiente. În acest context, am salutat faptul că România și Estonia au o cooperare susținută în domeniul securității și apărării. Am reiterat, totodată, decizia României de a relua anul viitor participarea la misiunea de poliție aeriană NATO în zona baltică, o contribuție responsabilă a României la întărirea securității colective aliate. Țara noastră este, astfel, solidară cu statele din această regiune, inclusiv cu Estonia”, a continuat președintele.

„O altă consecință extrem de gravă a acțiunilor Federației Ruse o reprezintă criza umanitară. Am prezentat Președintelui Estoniei demersurile României în sprijinul refugiaților din Ucraina, inclusiv operaționalizarea rapidă a centrului logistic de la Suceava, care asigură preluarea și transferul asistenței pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova”, a spus el.

„Am discutat cu omologul eston și despre impactul conflictului din Ucraina asupra Republicii Moldova, care se confruntă, la rândul său, cu fluxuri crescute de refugiați, dar și cu multiple provocări conexe.

Sprijinul solid și coordonat, financiar și logistic, din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre este extrem de important. De asemenea, am abordat aspecte legate de securitatea energetică a Republicii Moldova, subiect care capătă o relevanță sporită în actualul context regional dificil”, a adăugat Iohannis.

„Totodată, discuțiile pe care le-am avut astăzi au reconfirmat faptul că România și Estonia au o relație bilaterală excelentă. Avem un dialog constructiv în cadrul Uniunii Europene, al NATO și o coordonare pragmatică în cadrul formatelor regionale, precum Inițiativa celor Trei Mări și Formatul București 9.

În planul cooperării sectoriale, digitalizarea constituie un domeniu de interes special pentru România, la fel ca și pentru Estonia. Am discutat cu domnul Președinte Karis despre modalități concrete prin care putem impulsiona dialogul în acest domeniu. Totodată, am identificat ca puncte de interes comun cooperarea în domenii precum educația, securitatea energetică și conectivitate”, a adăugat el.

„Am transmis aprecierea pentru sprijinul Estoniei pentru aderarea la Spațiul Schengen, respectiv la OCDE – obiective de maximă importanță pentru România. Am reiterat sprijinul ferm al României pentru obiectivele și principiile Inițiativei celor Trei Mări și am subliniat prioritățile României în ceea ce privește implementarea proiectelor de conectivitate, cu impact direct asupra dezvoltării regionale, precum proiectul feroviar Rail2Sea și proiectul rutier Via Carpathia. Sunt proiecte care au și o valoare strategică, întrucât implementarea lor va permite îmbunătățirea mobilității militare în regiune și consolidarea rezilienței”, a mai spus președintele.