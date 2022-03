Maria Ganga s-a născut în Agnita în urmă cu 32 de ani în Agnita. Până la vârsta de 6 ani a locuit într-un centru de plasament, după care a fost adoptată de o familie iubitoare din Statele Unite ale Americii. De mai bine de un an, a început să își caute rudele din România și, cu ajutorul comunității „The never forgotten Romanian children/ Copiii niciodată uitați ai României” a reușit. Emoționată, tânara a povestit cum a fost regăsirea, fiind fericită că are o familie mare.

Maria a început căutările familiei în urmă cu un an prin intermediul paginii de Facebook The never forgotten Romanian children/Copiii niciodată uitați ai României. Ultimul ei apel a fost publicat în data de 8 martie 2022, iar la scurt timp a fost contactată de rudele ei. Regăsirea a fost extrem de emoționantă.

Tânăra nu poate exprima în cuvinte fericirea și emoțiile pe care le-a avut în momentul în care a primit vestea că familia ei a fost găsită.

„În sfârșit găsisem câteva din documentele de adopție și am presimțit că de data aceasta se va întâmpla ceva… În scurt timp, am primit vestea mult așteptată: FAMILIA MEA A FOST GĂSITĂ! În sfârșit visul meu a devenit realitate! A fost minunat, emoționant, imposibil de pus în cuvinte. Parcă timpul s-a oprit în loc pentru a-mi oferi această incredibilă experiență”, a spus Maria.

Pe pagina ei personală de Facebook, tânăra le-a povestit prietenilor că și-a regăsit mama după 30 de ani, dar și cei trei frați. Maria este unul dintre cei patru copii ai familiei Ganga. „O parte din mine se întreba mereu cum arătam și de unde am venit. În toți acești ani, am simțit că o parte din mine lipsește, până când săptămâna aceasta am primit un telefon. Mi s-a spus că mama mea naturală a fost găsită. Și nu doar atât, mi-au fost găsiți și frații! Sunt una dintre cei patru copii ai familiei. Mai am doi frați și o soră! Pe lângă toate aceste lucruri, am aflat că tatăl meu a murit trafic când eu aveam doar 8 luni. Săptămâna aceasta îmi vor cunoaște mama, frații, sora, verișorul, unchiul și mătușa! Mi s-a spus și că am fost numită după stră-străbunica mea, care a fost victima Holocaustului și se numea Maria Ganga”, a mai povestit tânăra.