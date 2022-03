Numele omului de afaceri Gheorghe Aldea, fost președinte al Camerei de Comerț, a fost readus în atenția publică odată cu un comunicat trimis de reprezentanții instituției, prin care se anunța că Aldea va fi chemat în judecată pentru o delapidare de 725.000 de euro și mutarea ilegală a unor bunuri către firmele proprii. După două zile, Gheorghe Aldea revine cu afirmații care demontează acuzațiile foștilor colegi.

Gheorghe Aldea spune că toate aceste acuzații nu au un fundament real și că totul a fost pus la cale pentru a deturna atenția publicului de la problemele cu legea ale lui Eugen Iordănescu, fost director al Camerei. ”Recunosc faptul că seria de baliverne înșirate într-un comunicat de presă neasumat îmi produce un profund sentiment de tristețe, după 18 ani în care am reprezentat Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu din postura de Președinte. Totodată, evident că încerc să îmi și explic motivele care stau în spatele unor astfel de demersuri calomnioase, care au fost lansate fără să îmi fie cerute, în prealabil, detaliile care ar fi dus la demontarea tuturor neadevărurilor. Singura explicație logică la care ajung pentru a-mi explica diseminarea acestor minciuni este deturnarea atenției publice de la dosarul penal deschis de către procurori pe numele Directorului General al CCIA Sibiu, dar și de la dosarul referitor la calitatea de colaborator al Securității a aceleași persoane. Dosar al cărui termen la Înalta Curte de Casație și Justiție a României este în 30 martie 2022.”, spune Gheorghe Aldea.

A investit în imobiliare

Gherghe Aldea este acuzat că a delapidat 725.000 de euro din conturile Camerei de Comerț. Acesta însă spune că nici vorbă de așa ceva, faptul că acei bani au fost folosiți pentru achiziționarea unui imobil pentru diferite activități ale Camerei, fiind cunoscut la nivelul conducerii.

”Cea mai grosolană reinterpretare a adevărului pornește de la precizarea potrivit căreia Colegiul de conducere a constatat ”că fostul Președinte al Camerei a acționat ilegal pentru preluarea conturilor organizației, plata din conturi a sumei de 725.000 de euro, realizarea de depozite bancare, vânzări de valută, cererea de executare silită, cheltuielile de executare și altele”.

Reprezentanții CCIA Sibiu care lansează astfel de aiuritoare acuzații omit să amintească faptul că Tribunalul Comercial Cluj s-a pronunțat pe fond în această speță, în dosarul cu numărul 26/1285/2021. Hotărârea pronunțată de magistrații clujeni recent, pe 4 februarie 2022, respinge tocmai acuzațiile reluate acum de CCIA. Contractul de cesiune a creanței (în cadrul căruia au fost plătiți cei 725.000 de euro) a fost întocmit cu îndeplinirea tuturor condițiilor de legalitate, după cum se arată în hotărârea care nu este definitivă, e adevărat, dar contrazice frontal supozițiile lansate acum sub acronimul CCIA.

Avalanșa de acuzații isterice ocolește să amintească și scopul pentru care această creanță a fost achiziționată: pentru a amenaja atât un nou sediu al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, cât și o serie de spații în care să fie organizate cursuri de meserii solicitate de mediul de afaceri sibian (prin cesiunea acestei creanțe pentru suma de 725.000 de euro a fost obținut un spațiu cu o suprafață de peste 5.700 de mp, o tranzacție cât se poate de profitabilă în beneficiul Camerei).

Detaliile acestui demers au fost elaborate de către subsemnatul, în calitate de Președinte al CCIA Sibiu, împreună cu reprezentanții conducerii executive a CCIA Sibiu. Conducere care – după cum este consemnat inclusiv în procesul verbal al ședinței Colegiului de conducere din 14 mai 2021 – ”a fost de acord și l-a felicitat pe domnul Aldea pentru idee”. Faptul că, un an mai târziu de la felicitările unanim apreciate în Colegiul de conducere, achiziția acestei creanțe este descrisă ca generând prejudicii de imagine sau, mai grav, ca fiind rezultatul unor demersuri din sfera penală este expresia unei desprinderi totale de realitate din partea celor care formulează astfel de supoziții.

Același comunicat neasumat ocolește și spinoasa problemă a vechiului sediu al CCIA, cel din centrul municipiului Sibiu, care a fost vândut în 2018 pentru suma de 2,05 milioane de euro. Neliniștitor este faptul că, scăzând cei 725.000 de euro achitați pentru cesiunea creanței, am descoperit că în conturile Camerei nu a mai rămas mai nimic din banii obținuți din valorificarea sediului. La întrebările formulate de mine referitor la lipsa diferenței de bani din conturile Camerei, am primit drept răspuns excluderea din calitatea de membru.”, spune Gheorghe Aldea.

Bucăți de plastic depozitate pe gratis

Pe numele lui Gheorghe Aldea se mai aduce o acuzație din partea celor de la CCIA: faptul că mai multe bunuri care aparțin instituției, folosite la târguri și expoziții, sunt folosite acum în același scop, dar de către firma care organizează astfel de evenimente, aflată sub coordonarea omului de afaceri. Gheorghe Aldea însă are o altă variantă:

”Halucinant de depărtat de realitate sunt și afirmațiile referitoare la presupuse bunuri care nu mai sunt regăsite în patrimoniul Exposib Internațional Travel SRL, societate a CCIA Sibiu. Bunuri despre care comunicatul Camerei susține că sunt însușite de compania Redal SRL, folosindu-se formulări cât mai dure: furt din patrimoniul companiei, concurență neloială, delapidare și așa mai departe.

În realitate, este vorba de elementele din plastic a câtorva standuri expoziționale, pentru care conducerea executivă a CCIA Sibiu avea nevoie de un spațiu de depozitare. Acest spațiu de câțiva metri pătrați a fost oferit cu titlu gratuit de către Retezat SA (și nu de către Redal SRL sau Redal Expo & Events SRL – societate care nici nu există -, societăți amintite în comunicat probabil doar pentru a denigra), elementele de plastic sunt în continuare în acel spațiu, la dispoziția Camerei, singura care le-a folosit de mai multe ori în ultimii ani.

Administrarea Exposib Internațional Travel SRL a fost exercitată de către Comitetul Director al Camerei. Prin urmare, membrii acestui Comitet pot răspunde pentru soarta elementelor din plastic sau pentru restul bunurilor pentru care, acum, sunt anunțate plângeri penale (îi asigur pe cei ”neliniștiți” de soarta acestor banale bucăți de plastic că nu au nicio legătură cu sistemul de expoziții utilizat de Retezat SA și achiziționat din decembrie 2017 cu suma de 16.500 de euro).

Celelalte speculații lansate pe subiectul acestor bunuri nu fac decât să confirme intențiile calomnioase ale celor care au emis comunicatul în discuție, dar și demersul pueril (sunt invocate ”fotografii postate pe rețele de socializare”) la care a ajuns să se preteze o organizație care se vrea reprezentativă pentru mediul de afaceri sibian.”, spune Gheorghe Aldea.

Judecata- o posibilitate

Gheorghe Aldea a mai fost acuzat și de faptul că nu a plătit cotizațiile pentru firmele sale înscrise în CCIA. ”Malițios spus, nu poate fi apreciată decât lipsită de imaginație readucerea în actualitate a discuțiilor despre plata cotizațiilor de membru al CCIA Sibiu pentru societățile Alcomsib SA și Redal SRL. Această chestiune a fost dezbătută și în urmă cu un an și implică un istoric mai bogat, evident ignorat de comunicatul emis în 16 martie 2022. Istoric în care, timp de șase ani, costurile organizării Topului Firmelor CCIA Sibiu au fost suportate de către Alcomsib SA și Redal SRL (aproximativ 120.000 de lei, în total), fiind astfel compensate cu din nou invocatele cotizații. Comunicatul ignoră să amintească și de ordinele de plată din 10 mai 2021, prin care Alcomsib SA a virat suma de 23.034 de lei, iar Redal SRL – suma de 17.796 de lei, reprezentând cotizațiile aferente calității de membru cu Carte de Aur al CCIA Sibiu.” explică Aldea.

Acesta spune că judecata ar putea fi folosită pentru rezolvarea problemelor. ”La final, ar fi perfect justificat și la îndemână să anunț inițierea unor demersuri în instanță pentru calomniile înșirate în comunicatul neasumat. Dar energia consumată cu fantomele trecutului poate fi mult mai bine folosită în direcții constructive, în proiecte umanitare de care este atâta nevoie în aceste zile extrem de tulburi nu doar pentru mediul de afaceri sibian, ci și pentru cel global.”