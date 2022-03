Versatile, practice, sexy sau cool, ținutele din această primăvară trebuie să țină cont de o singură regulă: să te ajute să îți exprimi individualitatea. Iar odată cu reîmprospătarea garderobei, nu trebuie să uităm să facem un upgrade și design-ului casei. Cele mai recente colecții din magazinele de fashion, design, home & deco din Promenada Sibiu te invită să descoperi tendințele sezonului în materie de culori, texturi și combinații, care îți vor aduce optimism pe tot parcusul anului.

Stilul anilor 2000 este din nou în trend

Anii 2000 s-au întors! După mai bine de un deceniu în care pantalonii cu talie înaltă ne-au dominat garderobele, primăvara aceasta regăsim pantalonii cu talie joasă printre cele mai noi tendințe în modă. Alege jeanșii sau pantalonii cu talie joasă din noile colecții Reserved, ZARA, Mango sau Tommy Hilfiger, Stradivarius, pentru un look cool care poate fi adoptat atât la birou, cât și în oraș la ieșirile cu prietenii. Aceștia pot fi combinați cu ghetele chunky care transformă orice look într-unul încrezător. Le găsești la Deichmann, Benvenuti, CCC.

Galben neon și roz fucsia – de pe podium pe stradă

Sezonul acesta avem o veste bună pentru iubitoarele de culori excentrice – se poartă culorile electrice, neon sau roz fucsia. Noile colecții de primăvară-vară 2022 de la Mango, ZARA, Pull&Bear și Bershka conțin colecții dedicate personalităților cărora nu le este teamă să iasă din anonimat.

Nobila Casa te ajută să spui bun venit primăverii cu noile colecții de tacâmuri, fețe de masă, textile pentru casă și faimoasele colecții de porțelan Villeroy&Boch. Prin formele și modelele florale pictate manual, Mariefleur de la Villeroy&Boch a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite colecții Nobila Casa de la producatorul german. Și este mereu o sărbătoare când revine în stoc. De la farfurii la căni, latiere, platouri, această colecție poartă în desingul ei nemurirea artei cu adevărat imprimate fiecarui obiect.

E timpul pentru…noua colecție de optimism

Martie aduce mult așteptata primăvară, și odată cu ea, ultimele tendințe de fashion, design, home & deco în Promenada Sibiu. Împrospătează-ți garderoba până pe 10 aprilie cu brandurile tale preferate, cumpără de minimum 300 lei, înscrie bonul în aplicația mobilă SPOT și vei câștiga instant o pereche de căști.

Iată cât de simplu poți câștiga:

Cumpără ținuta preferată din noile colecții, în perioada 16 martie – 10 aprilie, în valoare de minimum 300 lei;

Scanează bonul în aplicația SPOT , în aceeași zi în care ai făcut cumpărăturile;

Vino la Info Point și primești premiul pe loc: o pereche de căști.

Iar, pentru ca experiența să fie completă, noua campanie de primăvară aduce un decor creativ și inedit în zona de Info Point: cabine muzicale în care vizitatorii centrului comercial se pot bucura de experiențe muzicale diferite. Patru cabine diferite ca gen muzical, decoruri și grafică aduc o doză de optimism celor care aleg să se bucure câteva clipe de o deconectare: electro, muzică clasică, rock sau boho.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.