Presa locală din Rusia susține că sunt aproximativ 100 de mii de oameni pe stadionul Lujniki din Moscova și încă 100 de mii în afara stadionului.

Prezentatorii concertului au vorbit celor prezenți despre faptul că “jumătate din întreaga lume este împotriva noastră”. Aceștia au purtat, alături de unii dintre artiștii prezenți la eveniment, simbolul “Z” pe care-l poartă și militarii ruși care au invadat Ucraina. Totuși, transmisiunea discursului lui Putin a fost întreruptă brusc de televiziunea de stat a Rusiei, fără o explicație, după care au fost difuzate imagini cu mai mulți artiști pe scenă. Nu este clar, momentan, dacă este o eroare de montaj sau un atac cibernetic.

Vladimir Putin a declarat: “Oamenii din Crimeea și cei din Sevastopol au făcut lucruri corecte când au pus bariere în calea nazismului, naționalismului, extremismului. Cei care trăiesc în Donbas nu sunt de acord cu aceste lucruri, iar operațiuni de pedepsire au avut loc împotriva lor. Au fost atacați în continuu, iar noi numim acest lucru genocid. Pentru a-i scăpa de această suferință, a fost motivația noastră și principalul motiv al operațiunii din Donbas”.

Președintele rus, citat de TASS, a mai spus că acesta este și scopul “operațiunii” actuale din Ucraina, “de a salva oamenii de la genocid”. Acesta a argumentat în final decizia de anexare a Crimeei: “Trebuia scoasă din starea umilitoare în care se afla, aceea de a nu face parte din Federația Rusă”.

Financial Times scrie că angajaţii din sistemul de stat au fost aduși cu autocarele la stadion.

Reamintim, pe 18 martie 2014, Moscova anunța că în urma unui referendum, ”republica Crimeea” şi oraşul Sevastopol deveneau membre ale Federaţiei Ruse.

