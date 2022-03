Doi bărbați ucraineni din Harkov s-au refugiat în Sibiu odată cu începerea războiului. Au venit în orașul de pe Cibin cu familiile lor și au decis să devină voluntari pentru semenii lor.

Cei doi bărbaţi din Harkov, Anton și Dima, au reuşit să treacă graniţa datorită copiilor lor, scrie AGERPRES. Fiecare are câte trei copii şi vameşii i-au lăsat să plece din Ucraina alături de familiile lor. Anton are două fete şi un băiat, iar Dima are trei fete.

Cei doi refugiaţi se află mai mereu la Zacaria, un depozit din municipiul Sibiu, unde oricine poate face donaţii şi produsele sunt puse la dispoziţia ucrainenilor. Anton şi Dima au aflat de acest loc şi au venit cu familiile lor să ia alimente şi haine. Impresionaţi de câţi sibieni au ales să ajute ca voluntari, Anton şi Dima s-au întors aici şi s-au oferit să dea şi ei o mână de ajutor semenilor lor.

Chiar în dimineaţa în care Anton a venit să ajute ca voluntar, a aflat că i-a fost distrusă casa din Harkov. Cineva a filmat în cartierul său şi i-a trimis pe telefon imaginile care i-au confirmat temerea. Casa lui era lângă un cinematograf din oraş. Tot ce mai speră Anton este ca bombardamentele să nu distrugă şi clădirea în care este tipografia sa. Dima avea în Harkov o firmă care se ocupa de comercializarea pieselor de schimb pentru maşini.

„Vrem să ne întoarcem acasă, să ne reluăm activităţile normale. Noi cunoşteam România şi românii, dar nu ne aşteptam la primirea aceasta şi ne place că oamenii s-au unit, că s-a întâmplat această minune, în care lumea ajută. Oamenii încearcă orice numai să ne ajute, să ne fie bine nouă”, a declarat pentru AGERPRES Anton.

Anton şi Dima nu au făcut voluntariat niciodată. Mama lui Dima a fost voluntar în Donbas. Cea mai mare bucurie a lui Dima este că una dintre fetiţele sale şi-a serbat ziua de naştere zilele acestea, la Sibiu, în linişte, fără să mai audă sunetul sirenelor şi bombardamentele. A avut şi tort de ziua ei. Cei doi ucraineni din Harkov le transmit celor de acasă, din Ucraina, să aibă putere să reziste. Tot ce speră este să fie pace. Până atunci, au ales să facă voluntariat alături de români, pentru a-i ajuta pe semenii lor refugiaţi, care ajung la Sibiu.

Sursa: AGERPRES