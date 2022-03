FC Hermannstadt s-a impus cu 2-0 în meciul cu Unirea Slobozia, desfășurat la Mediaș, în prima etapă a play-off-ului Ligii 2, rezultat cu care a urcat pe locul 2, devansând cu un punct ”U” Cluj, care ieri a remizat pe terenul liderului Petrolul, scor 0-0. Petrișor Petrescu (20′) și Daniel Paraschiv (54′) au marcat golurile echipei sibiene.

”Un meci greu! Am avut ceva emoții, le-am spus băieților înainte, pentru că meciurile astea… Poate că Slobozia nu spune prea mult, pentru că obiectivul lor este o liniște, am spus asta la conferința de dinaintea jocului, însă veneau după cicni jocuri fără gol primit. O echipă foarte bună, completă, îl felicit pe Adi Mihalcea pentru obiectivul pe care l-a realizat până acum. Sincer, chiar am avut emoții la meciul ăsta. Un început de play-off bun, legăm și-a doua victorie. Îmi doresc să avem continuitate în rezultatele pozitive. Mă bucur că am fost și în anumite momente de joc bun al adversarului am fost pragmatici, pentru că aici am suferit de multe ori. Sunt trei puncte importante pe început de play-off.

Rămân nouă «finale», vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Nu vreau să mă gândesc la locul în clasament, la momentul ăsta. Cum am mai spus, sunt trei puncte foarte importante. Ar trebui să ne dea moral. Urmează două săptămâni de pauză, să ne pregătim, pentru că vom avea trei meciuri într-o săptămână și nu va fi așa ușor de gestionat toată această situație. Este încărcătură, este presiune, normal că ne dorim promovarea. Sunt nouă jocuri cu o presiune… Fiecare cu istoricul lui, sunt sigur de asta, fiecare meci va avea istoricul lui. Dar, avem un lot bun, băieți extraordinari. Astăzi sunt mulțumit și de cei care au intrat, pentru că au intrat și au arătat atitudine bună. Mai mult de-atât, nu ne rămâne decât să ne pregătim în continuare și să ne vedem de drumul nostru”, a declarat Măldărășanu, relatază prosport.ro