“KAUFLAND ROMANIA S.C.S.” titular al proiectului, “Comasare imobile inscrise in CF nr. 130073 si CF 130066, construire hipermarket in regim parter si constructii anexe interioare si exterioare (container bufet tip „imbiss-grill” si terasa acoperita, spatii tehnice, post trafo, rezervor PSI, padocuri carucioare, statii incarcare vehicule electrice), amenajari exterioare incinta (platforme parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, rampa andocare), amenajare accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, retele tehnico-edilitare in incinta, bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier, conform PUZ aprobat cu HCL NR. 150 / 22.04.2021, amplasare totem publicitar, panouri si reclama pe fatade”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Comasare imobile inscrise in CF nr. 130073 si CF 130066, construire hipermarket in regim parter si constructii anexe interioare si exterioare (container bufet tip „imbiss-grill” si terasa acoperita, spatii tehnice, post trafo, rezervor PSI, padocuri carucioare, statii incarcare vehicule electrice), amenajari exterioare incinta (platforme parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, rampa andocare), amenajare accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, retele tehnico-edilitare in incinta, bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier, conform PUZ aprobat cu HCL NR. 150 / 22.04.2021, amplasare totem publicitar, panouri si reclama pe fatade”, propus a fi amplasat in municipiul Sibiu, Calea Cisnadiei, nr. 92, judetul Sibiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipilu Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni – vineri intre orele 10.00 – 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.