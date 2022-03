Președintele clubului sibian, FC Hermannstdt s-a declarat mulțumit, la finalul partidei cu Unirea Slobozia, din prima etapă a play-off-ului ligii secunde.

”Sunt mulțumit de meciul pe care l-am avut, sunt mulțumit de rezultat. Am arătat că suntem o echipă bună, o echipă care se poate lupta pentru promovare. Sper să se și întâmple acest lucru, că pentru asta muncim în fiecare zi. Dar, deocamdată, nu am câștigat mare lucru, obiectivul este îndepărtat, trebuie să muncim zi de zi, trebuie să fim la fel de corecți cu fotbalul cum am fost în ultima săptămână, iar la final să ne putem bucura cu sibienii de succesul obținut.Îmi doresc să promovăm, pentru asta am venit la Sibiu, am încredere în echipă, am încredere în staff. Trebuie să fim uniți, pentru a putea promova, trebuie să fim uniți cu toții, echipă, jucători, conducere, suporteri, oamenii de pe lângă echipă, cu toții trebuie să fim alături de acești jucători pentru a ne îndeplini această performanță de a promova în prima ligă”, a declarat Dănuț Coman.

FC Hermannstadt s-a impus cu 2-0 în meciul cu Unirea Slobozia, desfășurat la Mediaș, în prima etapă a play-off-ului Ligii 2, rezultat cu care a urcat pe locul 2, devansând cu un punct ”U” Cluj, care sâmbătă a remizat pe terenul liderului Petrolul, scor 0-0. Petrișor Petrescu (20′) și Daniel Paraschiv (54′) au marcat golurile echipei sibiene.

Echipa sibiană a ratat și un penalty înainte de pauză, la scorul de 1-0. Ionuț Năstăsie (42) a trimis mingea în bara din stânga, deși portarul sărise în partea opusă execuției sale. Lovitura de pedeapsă fusese scoasă de Călin Popescu în fața portarului Poiană, scrie prosport.ro

FC Hermannstadt are 44 de puncte și e la șase lungimi în spatele liderului Petrolul Ploiești, însă a devansat cu un punct ”U” Cluj, revenind, astfel, pe locul 2 în Liga 2, unde s-a situat în multe etape în sezonul regular. Sibienii vor juca, peste două săptămâni, tot la Mediaș, cu Concordia Chiajna (locul 5), în etapa a 2-a a play-off-ului.