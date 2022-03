Preşedinţia Rusiei a respins, luni, ideea unui summit al preşedinţilor Rusiei şi Ucrainei, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, cerându-le puterilor occidentale să exercite presiuni asupra Administraţiei de la Kiev pentru avansarea negocierilor.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat în mai multe rânduri că vrea o întrevedere directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea conflictului militar.

Însă Kremlinul a transmis luni că, deocamdată, nu se pune problema unui summit Rusia-Ucraina. „Nu există nimic stabilit clar, niciun acord care să poată fi definitivat”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei, citat de agenţia Interfax şi de publicaţia Der Spiegel.

Dmitri Peskov a subliniat că este necesară avansarea negocierilor. „Cei care au această posibilitate trebuie să îşi folosească influenţa asupra Kievului pentru ca negociatorii ucraineni să aibă o atitudine constructivă la negocieri”, a insistat Dmitri Peskov.

Israelul şi Turcia s-au implicat activ în eforturile de mediere între Rusia şi Ucraina. Duminică, un oficial guvernamental turc a afirmat că Vladimir Putin nu este pregătit deocamdată pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski. „Preşedintele Zelenski este pregătit pentru o întâlnire, dar Putin crede că deocamdată poziţiile celor două părţi nu sunt suficient de apropiate pentru discuţii la acest nivel”, a declarat Ibrahim Kalin, unul dintre consilierii preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, citat de publicaţiile The New York Times şi The Times of Israel.