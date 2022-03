Joi 31.03.2022 de la ora 17, la DPPD, Calea Dumbravii nr. 34, sala 003 va avea loc, în format fizic, Conferința de închidere a proiectului Erasmus + intitulat ” ”Model of the mentoring between the local community leaders – the role of seniors in local community development”, proiect nr. 2019-1-PL01-KA204-065651, în care vor fi prezentate produsele și rezultatele proiectului.

Pentru cei care nu pot participa fizic, întâlnirea de proiect se va derula și online, pe platforma Google meet marți 29.03.2022 de la ora 17 : https://meet.google.com/pzz-fihy-wjt

Derulat între 1 octombrie 2019 – 31 martie 2022 prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, proiectul este coordonat de Centru de formare continuă și administrație din Cracovia (Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp.z o.o.), Polonia și implică și alți parteneri în proiect, precum BIMEC – Sofia, Bulgaria, In Progress Calabria – Messina, Italia, Landesarbeitsgemeinschaft für politischkulturelle Bildung in Brandenburg e.V., Potsdam, Germania, Epistimoniki Enosi – Ekpedeftikis, Technologikis,Politistikis -Kenotomias &Synergasias, Grecia, Media Creativa 2020, S.L. Bilbao, Spania.

Întâlnirea va prilejui un important schimb de păreri și idei despre importanța și necesitatea liderilor, în viața comunității și va aduce o serie de răspunsuri la întrebările și confruntările de care ne lovim.

Vă invităm să participați pentru a putea afla mai multe detalii despre proiect și concluziile desprinse. Mai multe informații puteți găsi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Local.Community.Leaders și pe site-ul acestuia: http://art-against-bullying.eu

Vă așteptăm!