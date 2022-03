Anexita reprezinta inflamatia trompei uterine si a ovarului. Infectiile pelvine se datoreaza in cele mai multe cazuri unei flore microbiene mixte: germeni aerobi si anaerobi. Recunoasterea cat mai precoce a infectiilor pelvine si a tratamentului eficient al acestora este necesara pentru a impiedeca afectarea ireversibila a sistemului reproductiv.

Diagnosticul de anexita este des intalnit in practica ginecologica ,fiind una dintre cele mai frecvente patologii ce determina pacienta sa se adreseze unui consult de specialitate. Simptomele acuzate de pacienta sunt reprezentate de: durere in etajul abdominal inferior-predominant in una dintre fosele iliace sau in ambele fose iliace, cu iradiere pe fata interna a coapsei, cu debut brusc, uneori imediat dupa menstruatie, iar apoi cu caracter permanent; febra; greata; cefalee.

La baza diagnosticului de anexita stau trei criterii: durere in etajul abdominal inferior, sensibilitate la mobilizarea colului si sensibilitate la palparea anexelor( in cadrul examenului ginecologic). Prin continuarea procesului infectios, in absenta instituirii tratamentului de specialitate, se vor forma initial aderente intre organele pelvine, apoi abcese tubo-ovariene si pelvine, cu posibila fistulizare a acestora.

Tratamentul curativ al anexitei are la baza asocierea a cel putin doua antibiotice, alaturi de administrarea de antiinflamatorii, antispastice, analgetice. Tinand cont de faptul ca infertilitatea data de aceste anexite creste cu cat procesul inflamator este mai intens, prezentarea precoce la medicul ginecolog duce la o terapie instituita cat de rapid este posibil cu un prognostic functional favorabil. In cadrul Clinicii Proctoven am achizitionat cel mai performant ecograf – VOLUSON 730 EXPERT – care realizeaza ecografii 3D si 4D la standarde europene.

Dr. Tudor Badescu

Medic primar ginecolog

Doctor in stiinte medicale

CENTRUL MEDICAL PROCTOVEN

