Anul 2022 poate fi considerat anul nunților la Sibiu. După doi ani de pandemie în care mirii și-au anulat evenimentul și de trei ori din cauza restricțiilor, au în sfârșit libertatea de a-și organiza nunta cum vor și pot invita și rudele rudelor, pentru că nu mai sunt restricții în ceea ce privește numărul participanților. Și pe semne că așa se și întâmplă, pentru că sute de oameni confirmă participarea, iar localurile din Sibiu nu mai fac față cererilor.

Tinerii îndrăgostiți, dar mai ales tinerele, ca să fim cinstiți, visează la o nuntă ca în povești: rochie albă de prințesă, toată familia și prietenii alături, muzică bună și mâncare pe măsură, flori diafane, fotografii și filmări care să surprindă cele mai frumoase momente. Din păcate însă, în ultimii doi ani tot ce era realizabil a fost rochia cu volane și dantelă, și asta pentru că, din cauza pandemiei petrecerile au fost mult timp interzise, apoi numărul de participanți restricționat, apoi din nou interzise, și tot așa. Vara aceasta însă se anunță una în care cel mai des se va auzi ”Da”, pentru că e liber la orice fel de petrecere își doresc mirii, în orice locație și fără limită de invitați. Și asta se vede deja în planificările organizatorilor de nunți, ale locațiilor și ale furnizorilor de servicii.

Locații închiriate în timpul săptămânii

Întotdeauna ”bătaia” mare în organizarea unei nunți a fost pe locație. Este știut faptul că nu puteai alege un restaurant de pe o zi pe alta, ci mai degrabă la începutul anului pentru vara anului următor. Anul acesta însă, nu s-a mai ținut cont dacă locația dorită nu e liberă la final de săptămână, căci și joia e o zi.

”Avem deja nunți programate și în zilele de joi, și de vineri. Cererea este foarte mare anul acesta , a crescut cam cu 30% față de anul trecut și 50% față de acum 3 ani. Cele mai multe nunți, cam 60%, sunt cele reprogramate din timpul pandemiei, restul cereri noi. Acum invitații vin să petreacă, să se bucure, înainte se observa o răceală din partea lor. Se gândeau dacă stau lângă cineva infectat…Acum sunt mai relaxați”, spune Teodora Tatu, manager evenimente la domeniul Orlandea.

Și la restaurantele hotelului Ramada cererile au crescu semnificativ. ”Sunt multe evenimente reprogramate din anii trecuți. Acum mirii acceptă să programeze evenimentul și duminica, ceea ce se întâmpla mai rar, dar și vinerea, ceea ce era de neconceput înainte. Dar acum acceptă, pentru că sunt nerăbdători să fie împreună, să petreacă. Și asta se vede și în numărul de invitați. Mai toți confirmă participarea. Așa că la noi o medie a invitaților este undeva la 180 de invitați, dar sunt evenimente și cu mai mult de 200”, spune Cristina Căluțiu, organizator de evenimente la Ramada.

Faptul că nu se mai impune o limită la numărul de invitați se observă și la Versailles, unde un eveniment va depăși 800 de petrecăreți. ”Cererile pentru evenimente au crescut față de anii trecuți. Sunt rezervări făcute pentru weekend-uri, dar și pentru zilele de vineri, chiar și pentru zile de joi. Avem câteva nunți foarte mari, de 500, de 800 de persoane”, spune Victor Armenciu, proprietarul Versailles.

Prețuri mai mari

Și nunțile de anul acesta se vor încadra în trend-ul scumpirilor. Meniurile au în plus ceva lei din cauza majorării la tot ce înseamnă materie primă.

”Meniurile vor fi mai scumpe, pentru că nu se mai pot menține aceleași prețuri. Materia primă s-a scumpit foarte mult, prețurile s-au modificat și nu ai cum să mai ții la preț”, spune Cristina Căluțiu de la Ramada.

Același lucru este confirmat și de cei de la Domeniul Orlandea. ”Materia primă mai scumpă ne-a determinat să creștem și noi prețurile. Am adăugat 2%, nu foarte mult, dar cât este necesar să acoperim cheltuielile”, spune Teodora Tatu.

Organizatorii de evenimente de la Galileo spun și ei că prețurile au crescut. ”Locuri libere la localuri mai sunt prin noiembrie spre final, dar nu se prea doresc acestea, așa că cei care nu au găsit anul acesta o dată liberă preferă să stabilească nunta pentru anul viitor pentru a alege o zi de vară. Noi avem prețurile în euro și le-am mărit cam cu 5%, nu foarte mult. Dar pentru că a crescut rata de schimb, în lei sumele sunt mai mari puțin”, spune Neluțu Dragotă, maestru de ceremonii.

Nu toată lumea a crescut tarifele însă. Alex Lupașcu, fotograf de nunți premiat, spune că deși cererea este mare prețurile sale sunt la fel. ”Este o revenire față de anii trecuți. Chiar dacă cererea pentru fotografii de nuntă este mare, eu nu am crescut prețurile. Nu cred în creștere artificială doar pentru că e cerere. Diferența pe care am observat-o este că mirii sunt mai reticenți la sesiunile ”trash the dress” în străinătate”, spune fotograful.