Sibianul Vlad Stoica este unul dintre investitorii români de success pe piața cryptomonedelor. Tânărul are numai 26 de ani, a absolvit Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu și a urmat studiile Academiei de Poliție din București, după mai multe încercări nereușite în domeniul antreprenoriatului. Din dorința de a fi realizat și de a avea independență financiară, Vlad Stoica a încercat mai multe metode de a face bani online, care, într-un final, s-au dovedit a fi neprofitabile.

Printre primle încercări se numără banii din youtube. La început, primii bani câștigați au fost 147 de euro, ajungând ulterior la o sumă de aproximativ 2000 de euro, dar seria de tutoriale pe care le crea a fost interzisă de youtube și nu a mai putut continua.

La îndemnul părinților și al prietenilor, a dat admiterea la Academia de Poliție din București unde a fost admis cu a doua medie pe țară.

„Părinții îmi spuneau că trebuie să aleg ceva sigur, să las antreprenoriatul pentru că am nevoie de un salariu stabil, iar eu neavând până în acel moment vreun succes remarcabil, am crezut că asta este calea cea bună. În 2017 am auzit povestea cuiva care a avut succes pe piața crypto și am decis să încerc și eu. Am investit la început 200 de dolari pentru că nu aveam prea mulți bani, mi-am vândut și bicicleta și tot ce mai aveam doar ca să am bani pentru a investi în cryptomonede. Toată lumea mi-a spus că este riscant și că nu o să reusesc, dar am reușit, treptat. La sfârșitul anului III am decis să renunț la Academie pentru că începusem să câștig sume semnificative și la Academie nu mă regăseam deloc, aveam colegi foarte pasionați, care îți doreau enorm să fie polițiști, dar nu era și visul meu ” menționează Vlad Stoica.

„Nu am avut prea mulți bani, părinții mei sunt bugetari, undeva în mintea mea îmi dau seama că e trecutul acela în care nu vreau să mă mai întorc, dea ceea am investit în imobiliare. Poate într-o zi piața crypto va cădea. Încerc să am cât mai multe venituri pasive, care să nu implice foarte mult timp. La început, când aveam 15 ani, lucram foarte mult și cred că este normal ca orice adolescent la 18-19 ani să lucreze mai mult, iar după ce se realizează poate trăi viața mult visată. La sfârșitul anului IV, când am renunțat la facultate, mă uitam la portofoliul meu de crypto și am văzut că a depășea un milion de dolari. La acel moment a venit la mine un comandant și mi-a zis că am de făcut sector, ceea ce însemna că aveam de îngrijit o parte din Academie, eram repartizat la wc-uri atunci. Stădeam cu peria de curățat wc-uri în mână și mi se tot spunea că nu-mi fac ce trebuie. Mă uitam la telefon, la cei un million de dolari și mi-am zis că vreau mai mult de la viață. Acela a fost punctual culminant, am renunțat la Academie și m-am dedicat afacerii mele„ menționează Vlad Stoica.

Acesta recomandă celor care vor să investească în cryptomonede să investească o sumă inițială, iar pe fiecare lună din economiile făcute să investească mai mult.

„Depinde foarte mult de cât timp alocăm activității, de cât de mult te documentezi despre ceea ce vrei să faci, trebuie să știi care sunt riscurile investițiilor pe care vrei să le faci. Poți să reduce riscurile prin cunoșțințele pe care le ai. Dacă investești pe termen lung, riscurile nu sunt atât de mari, dar nu o să poți niciodată să iei potențialul maxim la investiția ta dacă nu știi să analizezi proiectele și în ce să investești.

Ultima plăcere pe care și-a permis-o a fost un Lamborghini Huracan al cărui preț de listă concurează cu cel al unui penthouse în oricare mare capitală a Europei.

„În timpul meu liber am și anumite pasiuni care mă relaxează printre care și condusul de mașini. Da, pe lângă muncă, care e necesară și disciplină, am și mult timp liber în care mă relaxez, mă distrez cu prietenii. Ieșim la plimbări ”menționează Vlad Stoica.