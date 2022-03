Sibienii preferă magazinele second-hand datorită raportului preț – calitate. Reciclarea și sustenabilitatea hainelor rămân principalele motive pentru care fac cumpărături în magazine ca Humana sau SH-uri mai mici.

În Sibiu, există zeci de second-hand-uri, dar dintre toate cel mai apreciat tinde să fie Humana cu o gamă largă de produse pentru toate gusturile. De la sacouri pentru bărbați până la rochii de ocazie, tricouri, fuste, pantaloni, și chiar încălțăminte pentru copii, toate la prețuri convenabile.

Prețuri accesibile și dorința de a proteja mediul

La Humana, de pe Strada Tribunei, am avut norocul să o întâlnesc pe Anca, în timp ce analiza o pereche de sandale, gri din piele, perfecte pentru vară. M-am apropiat și am întrebat-o de ce îi place să meargă în magazine second-hand. Deschisă să își exprime opinia, pe primul loc a pus dorința de a proteja mediul. „Aleg să cumpăr din magazine second-hand pentru a ajuta cât mai mult mediul înconjurător, reciclând și refolosind hainele. Prețurile mi se par bune, la fel ca și calitatea. Un plus mi se par lucrurile unice pe care le găsim aici. Din unele materiale cumpărate facem haine pentru căței și semne de carte la Micii meșteșugari”, spune Anca.

Preturile zilnice atrag Humana are cele mai multe magazine Second Hand la Sibiu

Doi tineri care își cumpăraseră mai multe haine de la Humana, de pe Strada Pescarilor, mi-au spus că pentru ei prețurile din mall sunt mari și nejustificabile, așa că preferă să meargă din când în când în magazine second-hand.

„Consider că atunci când vrei să cumperi haine noi, nu rentează prețul și în magazinele second-hand găsești anumite branduri la prețuri accesibile. În același timp economisesc și bani. Nu văd rostul să dau o grămadă de bani pe haine care în timp se vor deteriora. Pot să le rup, să le agăț și nu îmi pare rău. Una este când dai 80 de lei pe o bluză și alta e când dai 15 lei. Dacă nu vin o dată pe săptămână, la două săptămâni tot intru să arunc un privire”, povestește Marian.

„O afacere care se va închide anul acesta”

Spre deosebire de clienți, proprietarii magazinelor nu sunt la fel de mulțumiți. Unii dintre ei iau în considerare renunțarea la afacere din cauza profitului foarte mic. „Numărul clienților a scăzut și nu cred că din cauza pandemiei, ci mai mult din cauza războiului. Problema cea mai mare este că vânzările sunt foarte mici raportat la cheltuielile pe care le avem. Oamenii au făcut provizii de ulei, de alte alimente și nu au mai avut bani să cumpere haine, decât câteva produse. Înainte cumpărau trei tricouri, acum cumpără unul și gata. Noi aducem hainele din Germania și costurile la transport sunt foarte mari și este tot mai greu. Eu o văd ca pe o afacere care se va închide anul acesta. Costurile sunt prea mari și nu mai rentează. În curând vom pleca din țară cu totul și vom închide afacerea. Acum încercăm să mai vindem ce mai este pe stoc”, spune Boby, proprietarul unui mic second-hand, de pe Strada General Magheru.

De aceeași părere este și proprietarul unui mic second-hand din Cartierul Vasile Aaron. „Vânzările sunt doar de 15% față de perioada de dinaintea pandemiei. Business-ul merge din ce în ce mai rău, după cum vedeți magazinul este gol. Nu cred că își va mai reveni pentru că nici marfa nu mai este ce era odată”, ne-a mărturisit proprietarul.

Între 33 de lei și 37 de lei o ținută de primăvară

Humana, este cel mai mare lanț de magazine second-hand, din Sibiu și oferă o gamă variată de produse la prețuri accesibile. Dacă ești o persoană răbdătoare, este imposibil să nu găsești ceva să îți placă. Căutând haine potrivite anotimpului, am găsit în magazinul de pe Strada Tribunei, o pereche de blugi albi de la Zara la 22 de lei, și o cămașă subțire care să se potrivească, cu doar 15 lei. Cu 37 de lei mi-am achiziționat o ținută completă, ideală pentru primăvară. Pentru bărbați, lucrurile sunt asemănătoare. Un tricou negru și o pereche de pantaloni costă în total 33 de lei. La încălțăminte, sunt puține modele atât la femei, cât și la bărbați, dar dacă ai noroc este posibil să găsești ceva pe placul tău. De exemplu, o pereche de papuci de vară cu mărgele brodate costă 18 lei. Prețurile variază în funcție de promoțiile și reducerile care uneori pot fi chiar și de 50%.