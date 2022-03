Patronii și angajații cafenelelor din Sibiu sunt sceptici cu privire la viitor. Teama de războiul din Ucraina, lipsa turiștilor, creșterea prețurilor la alimente, gaze sau combustibil, sunt doar câteva dintre motivele care duc la lipsa clienților.

Vânzări mai mici decât înaintea pandemiei

Am făcut rondul cafenelelor din Sibiu să aflăm care este situația după eliminarea restricțiilor. În jurul orei doisprezece, am intrat în cafeneaua Hug The Mug, de pe Nicolae Bălcescu. În interior nu se afla nici o persoană și la terasă nu erau mai mult de 5 oameni care își beau cafeaua, așa că barmanul a avut timp să ne ofere perspectiva lui.

„Noi am încercat să ne păstrăm clientela și credem că am reușit. În schimb, prețurile s-au mărit din cauza pandemiei. Nu cred că e un business în tot Sibiul care își va reveni complet după perioada aceasta. Încet, încet lucrurile arată mai bine, lumea stă mai mult pe terasă, ceea ce va duce la creșterea vânzărilor, dar ca să ajungă ca înainte de pandemie, nu prea cred”, mărturisește barmanul.

Cafenele goale

Mai gol a fost la Arcade, În Piața Mică, unde, în jurul orei treisprezece, nu se afla nici măcar un client. Când am întrebat patronul despre cum vede lucrurile, a spus că privește cu neîncredere viitorul HoReCa și că se gândește serios să se reprofileze, dar speră ca lucrurile să se schimbe în bine.

„Singura gură de aer ar fi turiștii, dar având în vedere situația geopolitică, nu prea cred că o să vină curând. Trebuie să fim realiști că războiul deja are un impact major asupra noastră și încă nu vedem toate urmările. Totuși sperăm că se va ajunge la normalitate. Eu sunt destul de sceptic, trebuie să ne împăcăm cu realitatea. Încerc să mă reprofilez, să îmi fac un magazin online de cafea și de ceaiuri”.

Oamenii nu mai vin ca înainte

Cu toate că sibienii se bucură de liberate, mărirea prețurilor la multe produse i-a determinat să fie mai atenți la cum cheltuiesc banii.

„Noi ne-am păstrat clienții vechi și pe timpul pandemiei. Ne-am menținut prețurile față de alții care le-au mărit. Din cauza faptului că multe s-au scumpit enorm, oamenii nu mai vin ca înainte să bea două, trei cafele pe zi, acum poate doar una”, a spus Daniel, de la The Refresh.

Cu toate că în primul weekend după eliminarea restricțiilor a fost un Boom la toate cafenelele, iar lucrurile nu au continuat să fie la fel și după aceea. La Charlie’s, pe Strada Ocnei, am aflat că lumea este încă reticentă,“Nu am observat schimbări majore, încă așteptăm să iasă oamenii din casă”, a spus Victor.

Aceeași situație întâlnim și în alte cafenele din centru, la fel ca: Geea, Amber Caffe și 5 To Go. Cu toate că și-au păstrat clienții vechi, angajații și patronii speră la un viitor mai prosper.