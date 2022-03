Ride & Ride MF organizează sâmbătă, 2 aprilie, deschiderea sezonului moto. Inițiativa va avea loc la ora 10, cu punct de plecare din parcarea Hanului Dumbrava (la Ciupercă), locul tradițional de întâlnire al motocicliștilor sibieni. Plimbarea va începe la ora 11, pe traseul: Calea Dumbrăvii – Strada Ludoș – Calea Poplăcii – Bulevardul Victoriei – Bulevardul Coposu – Strada Constituției – Strada 9 Mai – Piața Mică.

Deschiderea va avea loc la aceeași oră, în aceeași zi, în toate orașele din țară

Uniți din aceeași pasiune, Gremium MC Nomads Romania, alături de Bad Seven MC, Black Seven, Seven Sins RC și Old School Rebels RC, se alătură inițiativei „Wheels of Hope ’22” organizată de Ride & Ride MF.

„În fiecare primăvară, o dată pe an se organizează o deschidere de sezon. Spre deosebire de anii trecuți, eu și grupul moto din care fac parte ne-am hotărât să dăm startul paradei la nivel național, la aceeași oră, în aceeași zi. Mai multe cluburi de motocicliști vor face o plimbare prin oraș. Sperăm să fie 50-100 de participanți, dar acest lucru depinde foarte mult de vreme”, spune Deliu Bebe, reprezentantul comunității Ride & Ride MF Sibiu.

„Amintim șoferilor că din primăvară vom trece pe două roți”

„Motivul principal pentru care organizăm acest eveniment este pentru a aminti șoferilor că o parte dintre noi, care la rândul nostru suntem conducători auto pe timpul iernii, vom trece pe două roți din primăvară. Unii zi de zi, alții doar în timpul liber”, mai spune Deliu Bebe. După o scurtă sesiune de poze în Piața Mică, motocicliștii se vor îndrepta spre Club House Gremium Nomads MC pe traseul – Strada Abatorului – Strada Rusciorului – Strada Lunga – Strada Căprioarelor, unde toată lumea este invitată la un pahar de socializare.