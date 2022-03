Un tânăr în vârstă de 19 ani din Sibiu a fost bătut, luni dimineață, în autobuz. Acesta spune că un bărbat l-a lovit în burtă și la nivelul feței fiindcă stătea pe TikTok.

Andrei Oltean are 19 ani și este din Sibiu. Luni dimineață, acesta s-a urcat într-un autobuz Tursib în stația din Țiglari și s-a așezat pe unul dintre scaunele libere. Băiatul a scos telefonul din buzunar și a deschis aplicația TikTok. El susține că volumul sonorului nu era dat tare, motiv pentru care s-a gândit că nu va deranja pe nimeni. La scurt timp însă, a primit o mustrare de la un călător, după care a fost agresat.

„Azi dimineață, în jur de ora 09:15, am urcat în autobuzul 16 în stația din Țiglari. M-am dus în partea din față și m-am pus pe scaun. Stăteam pe TikTok și nu aveam volumul dat tare. Un individ care era așezat pe scaunul din fața mea mi-a spus să dau mai încet. Atunci eu i-am răspuns că este foarte încet. S-a uitat la mine și nu a zis nimic, apoi a întins piciorul și a început să dea în mine. Mi-a dat cu piciorul în burtă și în față”, povestește Andrei.

Tânărul susține că nu a ripostat și nu l-a lovit pe bărbatul respectiv. „Am fost confuz, nu am știut ce să fac. Am stat cuminte și nu am dat în el”, spune tânărul.

Călătorii care se aflau în acel moment în autobuz au intervenit, strigând la bărbatul agresiv să îl lase în pace pe tânăr. „Un om i-a zis să-mi dea pace, altă femeie care stătea în spatele meu a spus că ea nu a auzit nimic, că nu a deranjat-o telefonul meu. Au sărit toți oamenii la el să mă lase în pace. După incident, el a coborât pe strada Lungă, în stația de lângă parc”, povestește Andrei, tânărul agresat.

Imediat după agresiune, tânărul s-a deplasat la poliție pentru a depune plângere. Acesta susține că nu îl cunoaște pe individul care l-a lovit și a fost pentru prima dată când l-a văzut.