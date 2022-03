Daca esti un fermier sau un apicultor care doreste sa-si protejeze afacerea de eventualele pericole provocate de animalele salbatice, cu siguranta ai auzit de gardurile electrice. Aceste sisteme de protectie pentru animale sunt extrem de eficiente si va pot salva afacerile din acest domeniu extrem de interesant.

Cu toate acestea, atunci cand doriti sa alegeti un astfel de sistem de protectie trebuie sa tineti cont si de metoda de alimentare a acestora. Pentru ca fermele sunt la o distanta considerabila de zonele locuite, un gard electric cu panou solar este intotdeauna eficient si-l poate ajuta pe antreprenor sa economiseasca sume importante pe termen lung.

Principalele 5 avantaje ale gardurilor electrice cu panou solar

Nu trebuie sa va faceti griji cu privire la obtinerea unei conexiuni la reteaua de electricitate

Utilizarea energiei solare pentru alimentarea gardului electric va va scuti de multe probleme. Daca utilizati reteaua alectrica, aveti nevoie de o priza pentru a va alimenta gardul. Dar cu panou solar, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la instalarea unei prize de curent langa gard. Aceste modele de garduri electrice sunt mai potrivite pentru fermele mari, deoarece este foarte dificil sa obtineti conexiunea la reteaua de electricitate in toate spatiile dintr-o ferma mare.

Gardul electric cu panou solar ofera mai multa flexibilitate

Avand garduri electrice cu energie solara, va puteti construi gardul oriunde doriti, atat timp cat zona nu este ferita de soare. Nu trebuie sa va faceti griji ca nu aveti prize unde urmeaza sa construiti gardul atat timp cat acea zona este in bataia soarelui. Gardul electric cu panou solar este recomandat tuturor fermierilor care doresc sa-si pazeasca animalele. Puteti fixa acest gard oriunde doriti, fara sa va faceti griji ca nu aveti o conexiune la retea.

Mai multa siguranta pentru animale si afacere

In cazul in care utilizati reteaua de alimentare pentru gardul electric, atunci trebuie sa folositi diferite prelungitoare care sa aduca energia electrica din cea mai apropiata locuinta pana la gardul electric. Aceste fire pot fi periculoase daca nu sunt instalate corect. Firele poarta tensiune inalta de curent alternativ care poate electrocuta cu usurinta o persoana sau un animal in cazul unei scurgeri de curent. Folosind un gard electric cu panou solar puteti evita aceste accidente, deoarece nu are nevoie de nicio alimentare la retea si nici de fire periculoase in jurul animalelor.

Puteti economisi sume importante de bani

Chiar daca la inceput trebuie sa investiti mai multi bani pentru un gard electric alimentat cu energie solara, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la cresterea facturilor la electricitate. Lumina soarelui este complet gratuita, deci costurile pentru alimentarea acestor garduri electrice cu panouri solare sunt inexistente.

Salvati mediul alegand un gard electric cu panou solar

Spre deosebire de energia retelei, energia solara este energie curata si regenerabila. Productia de energie din retea se bazeaza in principal pe arderea combustibililor fosili (care nu sunt regenerabili si se epuizeaza rapid din cauza utilizarii excesive). Acest proces de productie elibereaza multe gaze si substante care polueaza mediul. Acest lucru duce, de asemenea, la incalzirea globala, schimbari climatice si multe alte dezastre naturale.