După doi ani în care infecțiile cu covid 19 au fost pe primul plan, acum virușii care au stat în plan secund par să își ia revanșa. Din ce în ce mai multe cazuri de gripă sunt raportate, iar la Sibiu, în ultima săptămână numărul acestora este de opt ori mai mare față de săptămâna precedentă. Virozele respiratorii afectează și ele din ce în ce mai mulți sibieni, în special copiii.

Tot mai multă lume spune că are viroză, sau mai rău, gripă. Mulți dintre cei care se îmbolnăvesc sunt copii, care dezvoltă forme severe ale bolii. O parte dintre aceștia ajung să fie internați. Așa s-a întâmplat cu Ioana, iar apoi cu surioara ei de doar câteva luni. ”A început să strănute, apoi să tușească din ce în ce mai rău. Peste noapte respira tot mai greu, spunea că nu îi intră aerul. Am fugit la urgență, de unde ne-au trimis la internare. I s-a pus diagnosticul de gripă de tip A plus laringită. Apoi, surioara ei de 8 luni a început să aibă aceleași simptome. Și ea a avut nevoie de internare, așa că acum sunt cu amândouă în spital”, povestește mama fetelor.

De 8 ori mai multe cazuri

Aceleași simptome: tuse, febră mare, dureri de cap, dureri musculare, oboseală, le-au resimțit alți 81 de sibieni în ultima săptămână. Cu toții au fost diagnosticați cu gripă. Ei sunt cei care au făcut testul nazal pentru depistarea bolii, pentru că numărul celor bolnavi ar putea fi mult mai mare.

Faptul că virusul se transmite extrem de repede o conformă și cifrele de la DSP: acum sunt 81 de cazuri de gripă, cu o săptămână înainte au fost 10, iar cu două săptămâni înainte niciunul.

La fel se întâmplă și în cazul infecțiilor respiratorii, a virozelor. În ultima săptămână au fost raportate 1107 cazuri, cu o săptămână înainte 790 cazuri, iar cu două săptămâni înainte 610 cazuri de viroze.

”Transmisabilitatea este foarte mare, doar azi am diagnosticat cu gripă 5 copii la cabinet, în urma testării. Niciodată nu am avut atât de mulți copii diagnosticați cu gripă într-o zi. Pe alți 10 pacienți i-am trimis la testare, deci cu suspiciune”, spune medicul de familie Egri Eduard. Iar în această situație se află tot mai multe cabinete ale medicilor de familie care încep să fie asaltate de pacienții bolnavi.

De vină – relaxarea totală și aglomerațiile

Vinovate pentru această explozie de cazuri de gripă și viroză sunt relaxarea totală în urma ridicării restricțiilor covid, și consecința acesteia, nepurtarea măștii și ”îngrămădirea„ în orice spațiu.

”Nu se mai poartă mască niciunde. Virușii care până acum au stand să zicem în stand-by, acum își cer drepturile. Masca ne-a protejat și de acești viruși, iar acum că nimeni nu o mai poartă, după doi ani în care aerul pe care îl inspiram era filtrat, acum dintr-o dată este inspirat direct în plămâni. Nici sistemul imunitar nu mai este la fel de antrenat și acesta este rezultatul. În plus, mobilitatea excesivă, aglomerațiile, nu fac decât să ajute la împrăștierea mai rapidă a virușilor”, explică Egri Eduard.

Medicul spune că un factor important în multiplicarea cazurilor sunt și copiii bolnavi trimiși în colectivitate. ”Dacă copilul dă semne de răceală ar trebui dus la medic, testat și ținut acasă. Dacă este trimis la școală, grădiniță, cu primele simptome, atunci este cel mai contagios și va răspândi cel mai mult boala. În plus, pentru că acum virușii se suprapun, și formele de boală sunt mai severe, ma agresive și cei mici sunt cei mai afectați”, atrage atenția medicul.

Indicat în această perioadă este să evitați aglomerațiile, iar la cel mai mic semn de răceală să consultați medicul pentru a primi tratamentul adecvat. Iar în spațiile închise, deși nu mai este obligatoriu, dar este recomandat a se purta masca.