Apple Watch 7 înlocuiește Series 6 în lista Apple, dar nu este un upgrade masiv în ceea ce privește abilitățile sale. Seria 7 este în principal o ușoară reîmprospătare a designului, cu un ecran mai mare și margini mai subțiri. În rest, Seria 7 are aceiași senzori de sănătate și fitness ca și Seria 6 – este, în esență, Seria 6 cu un design ușor mai bun. Din fericire, Apple practică un preț pentru Series 7 egal cu prețul de lansare al lui Series 6, iar compania nu percepe o primă pentru o simplă reîmprospătare a designului.

Toate acestea pentru a spune că Series 7 este cel mai avansat Apple Watch, cu funcții precum măsurarea saturației oxigenului din sânge, care se referă la procentul de oxigen pe care globulele roșii îl distribuie în tot corpul. De asemenea, vine cu un scaner de electrocardiogramă (ECG) pentru a detecta anomalii în ritmul inimii. Alte caracteristici notabile sunt un ecran luminos mereu activ și o încărcare mai rapidă, care poate încărca Seria 7 până la 80% în 45 de minute.

În rest, are obișnuita gamă de senzori la care v-ați aștepta, cum ar fi ritmul cardiac, pașii, GPS și detectarea căderilor. Nu există o îmbunătățire prea mare a duratei de viață a bateriei sau a performanțelor în general în comparație cu Apple Watch SE, sau chiar cu Seria 6.

În comparație cu Apple Watch SE, Seria 7 este un upgrade minor în ceea ce privește designul, dar un upgrade major în ceea ce privește caracteristicile cheie. De exemplu, SE nu dispune de funcționalitatea ECG sau de măsurare a oxigenului din sânge. Mai important, nu are un afișaj always-on, care vă permite să aruncați rapid o privire la ceas pentru a vedea cât e ceasul, fără a fi nevoie să faceți un gest stupid de verificare a orei cu brațul. Acestea fiind spuse, SE a fost lansat în același timp cu Seria 6, așa că, dacă ați cumpărat Apple Watch SE, probabil că erați la curent cu diferențele sale. În acest caz, un afișaj permanent și funcționalitatea ECG nu au fost probabil factori importanți pentru dvs.

Merită menționat faptul că încă mai puteți obține Seria 6 la comercianții cu amănuntul de la terți și operatorii de telefonie mobilă wireless, până la epuizarea stocurilor. Doar asigurați-vă că costă sub prețul de pornire al Seriei 7 – altfel, ați putea la fel de bine să vă luați Applewatch 7.

Series 3 devine dificil de actualizat din cauza capacității sale limitate de stocare de 8GB – dacă aveți melodii și fotografii sincronizate cu Series 3, acestea nu vor lăsa prea mult loc pentru a actualiza WatchOS. S-ar putea să nu sune ca o mare problemă. Cu toate acestea, actualizările de software sunt cruciale pentru a aduce noi funcții pe Apple Watch – și, mai important, pentru a-l menține în siguranță.

Apple oferă în continuare suport pentru Series 3, iar ceasul este compatibil cu noul sistem de operare watchOS 8. Dar există câteva caracteristici mai noi care nu sunt disponibile pe Series 3, deoarece acesta funcționează cu un procesor mai vechi. De exemplu, noua față de ceas Portraits, care vă permite să setați ca față de ceas fotografiile realizate în modul Portret al iPhone-ului, nu va funcționa pe Series 3. Ca să nu mai vorbim de faptul că Series 3 are margini mai groase care îl fac să pară învechit și că folosește hardware mai vechi pentru urmărirea fitness-ului și a sănătății.

Nu trebuie să cheltuiți foarte mult pentru a obține un Apple Watch care să se simtă nou și rapid. Apple Watch SE oferă o experiență oarecum redusă ca și Seria 7 pentru mai puțin. Apple Watch SE are multe dintre aceleași capacități ca și Seria 7: poate urmări aceleași tipuri de exerciții fizice, monitorizează somnul, măsoară ritmul cardiac, detectează căderile puternice, vine cu o busolă încorporată pentru urmărirea locației și dispune de un altimetru mereu activ pentru înregistrarea altitudinii.

Pasionații de fitness nu vor pierde mare lucru cu SE, dar cei care doresc să obțină o imagine mai detaliată a stării lor generale de sănătate și de bunăstare ar putea să o facă. Aceasta deoarece SE nu are capacitatea de a măsura nivelul de oxigen din sânge și de a efectua un ECG de la încheietura mâinii. Ținând cont de acest lucru, SE este mai potrivit pentru potențialii cumpărători care caută un smartwatch de uz general, care să le urmărească antrenamentele și care nu au nevoie să își urmărească atât de atent sănătatea cardiacă.

Există o altă caracteristică majoră care lipsește de la SE: un afișaj permanent activat. Aceasta este probabil cea mai critică omisiune, având în vedere că face SE mai puțin capabil ca ceas de mână. Dar are totuși un ecran care este cu 30% mai mare decât cel de la Seria 3. Cu toate acestea, pentru prețul său, Apple Watch SE este o alegere excelentă, dar ne-ar fi plăcut ca Apple să fi redus puțin prețul, având în vedere că este vechi de un an. Deși îi lipsesc funcții precum un afișaj permanent, încărcare rapidă, ECG și măsurători ale oxigenului din sânge, experiența generală este foarte asemănătoare cu cea a lui Series 7. L-am numit chiar cel mai bun Apple Watch pentru majoritatea oamenilor, având în vedere prețul său mai accesibil.