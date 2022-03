Accidentul, în care au fost implicate până la 60 de autovehicule, inclusiv mai multe tiruri, a avut loc luni, în jurul orei locale 10:30 (14:30 GMT), la nord de Aeroportul Schuylkill County din estul statului Pennsylvania, pe fondul unei furtuni de zăpadă, relatează Digi24.

Un medic legist din Schuylkill a confirmat cele trei decese şi a declarat că bilanţul ar putea fi mai mare, operaţiunile de căutare desfăşurate la faţa locului nefiind finalizate la acel moment din cauza unui incendiu amplu care cuprinsese mai multe autovehicule.

Aproximativ 20 de persoane au fost transportate la spitale, a declarat reporterilor un reprezentant al serviciilor de urgenţă.

Înregistrările video filmate la faţa locului şi postate pe reţelele sociale prezintă mai multe persoane care ieşeau din autovehiculele lor avariate pentru a se îndepărta de şosea, în timp ce maşinile şi autocamioanele continuau să se ciocnească, informează agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Pentru o mare parte din centrul şi sudul Pennsylvaniei au fost emise avertizări de furtună de zăpadă.

