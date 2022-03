Bruce Willis a fost diagnosticat cu afazie. Se pare că vedeta va renunța la cariera de actor.

Ce este afazia

Afazia este o tulburare de limbaj cauzată de leziuni la nivelul creierului, care afectează capacitatea unei persoane de a comunica.

„Pentru minunaţii fani ai lui Bruce, noi, ca familie a lui, vrem să anunţăm că mult iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate şi a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează capacităţile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se va retrage din cariera de actor, care a însemnat atât de mult pentru el”, a anunţat familia starului american într-un comunicat.

„Aceasta este o perioadă cu adevărat dificilă pentru familia noastră şi apreciem iubirea, compasiunea şi sprijinul vostru neîntrerupte. Vom trece prin aceste lucruri împreună, ca o familie unită, şi am vrut să anunţăm fanilor aceste lucruri, deoarece ştim cât de mult înseamnă el pentru voi şi cât de mult însemnaţi voi pentru el”, precizează acelaşi comunicat.

Potrivit AFP, documentul a fost semnat de actuala soţie a actorului Bruce Willis, Emma Heming Willis, precum şi de fosta lui soţie, Demi Moore, şi de fiicele starului american – Rumer, Scout, Tallulah, Mabel şi Evelyn.

Specialiştii de la Mayo Clinic din Statele Unite precizează că afazia apare adeseori după un accident vascular cerebral sau după un traumatism cranian şi îl împiedică pe pacient să comunice în mod normal. „Afazia poate să afecteze capacitatea oamenilor de a vorbi, de a scrie şi de a înţelege un limbaj, atât în formă orală, cât şi scrisă”, au explicat medicii americani.

Contactat de jurnaliştii de la Variety, agentul de presă al starului american nu a făcut declaraţii suplimentare pe această temă.

Bruce Willis a debutat ca actor în prima parte a anilor 1980, când a interpretat roluri secundare în mai multe filme, inclusiv în producţia „The Verdict”, regizată de Sidney Lumet. Cariera lui a cunoscut o ascensiune explozivă în a doua jumătate a acelui deceniu datorită rolului principal din serialul „Moonlighting”, produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd, precum şi interpretării poliţistului John McLane în filmul de acţiune „Die Hard” din 1988, care i-a oferit starului american primul rol principal într-o franciză majoră, după ce pelicula originală a avut parte de două continuări în anii 1990. Într-o carieră interpretativă de patru decenii, filmele sale au obţinut încasări cumulate de peste 5 miliarde de dolari.

Printre celelalte producţii de succes din filmografia starului hollywoodian se află pelicule precum „The Last Boy Scout” (1991), „Pulp Fiction” (1994), „12 Monkeys” (1995), „Last Man Standing” (1996), „The Fifth Element” (1997), „Armageddon” (1998), „The Sixth Sense” (1999), „Hart’s War” (2002), „Tears of the Sun” (2003), „Hostage” (2005), „Lucky Number Slevin” (2006), „Surrogates” (2009), „Moonrise Kingdom” (2012), „Rock the Kasbah” (2015) şi „Motherless Brooklyn” (2019).

Bruce Willis a fost nominalizat de cinci ori la Globul de Aur, câştigând un premiu pentru rolul din serialul „Moonlighting”, şi de trei ori la premiile Primetime Emmy, obţinând două trofee pentru rolurile din „Moonlighting” şi „Friends”.

A fost recompensat şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în anul 2006.

Sursa – Agerpres