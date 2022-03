Diana Mureșan, consilier local din partea USR, are o cerere către primarul Sibiului pe care o reiterează de câte ori are ocazia: publicarea listei membrilor comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pe agendele municipalității: culturală, sportivă, de tineret, comunitară, educațională și mai nou de sănătate. De cerut, cere de câteva luni, dar de primit…nimic. Consecința: consilierii USR, patru la număr, s-au abținut de la votul hotărârii care stabilește indemnizațiile pentru acești membri.

Consilierii locali au avut joi de votat un proiect de hotărâre care stabilește banii pe care îi primește fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare agendă a municipalității în parte.

Cei mai mulți bani îi vor lua cei care fac parte din comisia Agendei Sănătății:

– Comisia de selecţie pentru proiectele Agendei pentru Tineret – 1300 lei brut/membru,

– Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele Agendei pentru Tineret – 350 lei

brut/membru,

– Comisia de selecţie pentru Agenda destinată proiectelor sportive ale structurilor sportive de

drept public – 1 OOO lei brut/ membru

– Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Agenda destinată proiectelor sportive ale

structurilor sportive de drept public – 300 lei brut/membru

– Comisia de selecţie a proiectelor aferente Agendei Sănătăţii – 1800 lei brut/membru

– Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele afereNte Agendei Sănătăţii – 450 lei

brut/membru

– Comisia de selecţie a proiectelor culturale, aferente Agendei Culturale va fi remunerată distinct de indemnizaţia aferentă perioadei de evaluare (cuantum prevăzut în HCL nr.92/2018), pentru primele două luni de activitate, care se vor desfăşura imediat după aprobarea prin HCL a listei proiectelor selectate spre finanţare, cu o sumă lunară de: 1200 lei brut/membru. Pentru a beneficia de indemnizaţia aferentă celor două luni (ulterioare evaluării din cadrul apelului e proiecte) membrii comisiei de evaluare trebuie să participe la întâlnirile/şedinţele convocate de secretariatul acesteia în perioada respectivă .

USR s-a abținut, proiectul a trecut

Diana Mureșan, consilier USR, a anunțat că atât ea, cât și ceilalți trei colegi de partid se vor abține de la votul acestui proiect pentru că ”Am solicitat în repetate rânduri respectarea prevederilor legale și publicarea listei comisiilor de selecție și contestație. Toate cererile au fost ignorate. Primăria refuză transparența și respectarea legii. Acest proiect prevede alocarea unor sume de bani către membrii comisiilor a căror nume și activitate nu le cunoaștem”

Faceți dumneavoastră o cerere

O altă Agendă a aprins discuțiile în ședința de Consiliu Local, de data aceasta cea a Sănătății. Consilierul PSD Claudiu Stanciu a revenit și el la o nemulțumire mai veche: dacă Adrian Bibu s-a ținut de cuvântul dat în ședința trecută și va lua legătura cu administrațiile altor județe pentru a participa cu finanțare în cadrul Agendei Sănătății. ”Pe această agendă poate depune proiecte și spitalul Județean care ține de Consiliul Județean. aici vin foarte mulți pacienți din județele învecinate, de asta întreb din nou dacă s-au făcut demersuri în acest sens. Și vă mai întreb dacă la consiliul județean se are în vedere o astfel de agendă a Sănătății, pentru ca și spitalul de Pediatrie, care ține de consiliul Local, să poată depune un proiecțel.”, a spus Stanciu.

Bibu a fost destul de tăios: ”E sunt aici în calitate de consilier local, și oricum nu v-aș putea răspunde, pentru că în funcția de administrator al județului nu iau decizii politice. Faceți o cerere către colegi. Aici, la Primărie, decizia a fost politică, am discutat cu cei din FDGR, am stabilit că este nevoie de o astfel de agendă, am găsit buget și asta a fost”, a răspuns Bibu.