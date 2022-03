Realizarea unei rețele de transport în comun care să lege Sibiul de principalele localități învecinate este primul pas în marele proiect Sibiu Zonă Metropolitană. Din acest prim pas însă au fost excluse unele dintre cele mai mari comune din județ: Cristian, Roșia și Poplaca. Banii au făcut diferența: nu au avut suficiente fonduri pentru a participa la achiziționarea autobuzelor care să circule pe rutele care le-ar fi legat de municipiu.

Achiziția autobuzele care vor face parte din rețeaua de transport metropolitan se va face din fonduri provenite din programul PNRR. Acesta funcționează pe principiul ”primul venit, primul servit”, de aceea a fost de maximă urgență votarea hotărârii pin care se constituie această asociație în jurul municipiului Sibiu. Proiectul a trecut de votul consilierilor locali, dar după îndelungi discuții.

Cel care a deschis seria a fost Adrian Bibu de la PNL. A spus că în dimineața zilei de ședință a primit un e-mail de la primarul comunei Poplaca prin care i se cerea să nu se voteze proiectul de hotărâre pentru că Poplaca, Cristian și Roșia nu au fost cuprinse în acest plan. Motivele invocate de primar ar fi fost ”criteriile discriminatorii”.

Primarul Astrid Fodor a venit cu explicații: ”Nu a fost vorba de niciun criteriu discriminatoriu. De la cele trei primării au venit consilierii primarilor la ședința care a avut loc în data de 10 martie. Atunci am discutat să aliniem parteneriatele pentru ca transportul să fie funcțional. Nu ne-am propus să fie doar pe hârtie și să ne facem că cumpărăm autobuze. Așa că discuția a plecat de la câși bani avem. Primăriile au cam 300.000 de euro în condițiile în care un autobuz costă 600.000 de euro. Sibiul are ceva mai mult, dar avem și noi proiectele de dezvoltare a flotei, să ajungem în cartiere. Așa că singura soluție ar fi fost să dăm autobuze de la Sibiu, ceea ce nu mi s-a părut acceptabil. Ar fi trebuit ca să nu mai cumpărăm 18 autobuze, ci 14, și 3 și jumătate, că așa ieșea la clacul, să le dăm către ADI Transport Metropolitan. Am avut atunci în vedere localitățile care s-au dezvoltat foarte mult și din care vin foarte mulți cetățeni către Sibiu. colaborarea cu Cisnădia Șelimbărul, a fost bună, am stabilit termenii. Din data de 10 până acum, din partea celor trei primării nu s-a auzit niciun cuvânt. Puteau să vină să discutăm. Acum că au văzut în presă au trimis mailuri. Nu este corect așa”, a spus Astrid Fodor.

Cătălin Stanciu, consilier din partea PSD, a propus o soluție, care însă nu a fost acceptată. ”Eu și colegul meu vom vota împotrivă și nu pe alt considerent ci că nu s-a discutat cum trebuie alocarea autobuzelor. S-a pus în aceeași balanță Sadu cu 2000 de locuitori cu Cristian sau Roșia, care au 12000 de locuitori. Cum s-au combinat autobuzele la Ocna și Șura, s-ar fi putut combina și cel de la Sadu, care vena prin Cisnădie și atunci un autobuz de aici să fie redirecționat. Și oricum, cele trei comune au fost excluse chiar din planul inițial, din moment ce pentru cele nu s-a făcut niciun fel de studiu, nici unde ar putea întoarce autobuzul, nici locația stațiilor, nimic. Eu asta zic, că s-ar fi putut discuta despre o rearanjare a traseelor pentru a fi cuprinse și aceste comune care au totuși un număr mare de locuitori”, a spus consilierul PSD.

Primarul Fodor nu s-a lăsat înduplecată, spunând că aceasta este doar prima etapă a proiectului, iar acesta trebuie depus cât mai repede pentru finanțare. În etapele următoare se vor găsi soluții pentru ca toate localitățile să fie legate de reședința de județ.

Proiectul a trecut

În cele din urmă proiectul a fost adoptat cu 2 voturi împotrivă, celor ale consilierilor PSD și o abținere, cea a lui Adrian Bibu care a spus ”Mă voi abține tocmai pentru că nu a fost o comunicare mi profundă”

Valoarea proiectului „Modernizarea i extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Sibiu”, în cuantum de maxim 108.002.486,86 lei TVA inclus, din care 90.758.392,32 Ici fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Naaţional Redresare și Rezilienţă, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 17.244.095,54 lei. cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Protocolul a fost astfel votat pentru asocierea Sibiului cu Cisnădie, Ocna Sibiului, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Șura Mică.