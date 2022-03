Semineul pe peleti reprezinta in prezent una dintre cele mai bune alternative la clasicul semineu pe lemne. Focarul pe peleti este un dispozitiv inovativ cu un design aspectuos, ce indeplineste cu succes toate nevoile termice ale locuintei tale! Ofera un confort sporit si sunt foarte usor de utilizat, deoarece dispun de tehnologie de ultima ora, perfect pentru nevoile omului modern. Desi sunt un trend nou pe piata termicelor, semineele pe peleti vin cu o serie de avantaje ceea ce le face sa fie mult mai avantajose si atractive, comparativ cu alte surse de caldura.

Optand pentru un semineu pe peleti te bucuri de mai mult timp cu familia, prezenta semineului in locuinta ta si o ambianta de poveste!

Semineele pe peleti sunt importate de la producatori de renume european din Italia, insa in acest articol iti vom prezenta singurul semineu pe peleti cu aer cald din catalogul celor de la Pefoc.ro, si anume: PRIMO 15 – un model de semineu dotat cu rezervor foarte mare, oferind o autonomie de functionare foarte lunga!

In video-ul de mai sus este prezentat focarul pe peleti PRIMO 15 cu aer cald si wifi, o prezentarea a focarului cu locatia in Transilvania, Sibiu, intr-un cadru deosebit, alături de o gaza primitoare. Acest dispozitiv satisface cele mai inalte standarde temice, fiind chiar o alternativa profitabila la clasicele surse de incalzire (pe lemn sau gaz).

Focarul PRIMO 15 are o putere de 15kW, cu o autonomie de functionare si incalzire foarte mare si un randament foarte crescut, fiind disponibil la un pret atractiv pentru gama de produse din care face parte.

Semineul pe peleti Primo 15 este dotat cu radio-telecomanda, fiind termostatul din incaparea dispozitivului. In video-ul de mai sus sunt prezentate in detaliu toate procesele si cum functioneaza sistemul. Se poate observa cum echipamentul stins poate fi pornit din telecomanda, imediat dupa care dispozitivul isi face un control, check-up, unde sunt controlati toti senzorii echipamentului, presiunea si cosul de fum ca hornul sa fie curat, iar echipamentul trece in faza de lucru normala. Dupa pornirea semineului pe peleti, avem o rezistenta electrica (ca la un semineu electric tip tablou), adica o bujie care devine incandescenta, si un jet de aer trece pe langa aceasta, imediat dupa care incep peletii sa casa in arzator, acest jet de aer va da focul peletilor. Tot acest proces este sigur si automatizat, pentru ca toata componentistica semineului este de serie.

Acest model de semineu Primo 15 cu aer cald este placat cu silicat de calciu, materiale care sunt foarte rezistente la foc, iar pe partile laterale au fost lasate usile de inspectie. Usa de pe partea este necesara pentru incarcarea peletilor pentru incalzire in rezervor. Unul dintre cele mai importante aspecte si totodata cel mai avantajos aspect la Primo 15 cu aer cald este rezervorul foarte incapator. Pe piata sunt foarte putine echipamente cu peleti ce dispun de un asemenea rezervor, pentru ca in general, dispozitivele pe peleti ( sobe si seminee ieftine) au rezervoare de circa 15kg, cel mult 30kg. Insa acest model are un rezervor de 60kg, un model de exceptie, ce permite o autonomie foarte mare. In carcasa lui, pe langa semineu, mai este si partea laterala si controller-ul wi-fi, cu ajutorul caruia vom gestionat toate aceste procese de functionare ale echipamentului, la un pret atractiv.

Un alt avantaj oferit de acest echipament este confortul pe care ti-l ofera, deoarece acesta poate fi controlat cu usurinta din telefon, intrucat sistemul este prevazut si cu un comutator wi-fi.

Pentru a te bucura de confortul semineul si un control usor, acesta iti pune la dispozitie 3 moduri, toate incluse in pretul standard al kitului:

Cu ajutorul radiocomenzii ( care este si termostatul ambient al echipamentului)

Cu ajutorul display-ului, care vine de serie la bordul echipamentului

Datorita faptului ca este mobil, si astfel poti folosi aplicatia Furid

Dispozitivul pe peleti Primo 15 este un sistem ce produce aer cald, si este canalizabil, iar pentru locuinta prezentata mai sus in video, exista 4 iesiri pentru aerul cald canalizabil, reusind astfel sa incalzeasca 3 niveluri. Aerul cald este dus la o distanta de 9 metri fata de zona de amplasare a dispozitivului. Imediat ce semineul a pornit, flacara a crecsut, si automat un senzor de temperatura citeste gradele pe care le avem in focar si face in asa fel incat ventilatorul de aer cald sa porneasca. Acesta o sa porneasca, si va primi aer cald prin grilaj, iar alte 3 tubulaturi vor duce aerul cald in celalalte zone ale casei de incalzire.

Dispozitivul este echipat in partea laterala cu o usita de inspectie, iar in interior este toata componentistica care controleaza echipamentul. Exista si un filtru, un decantator de pulbere, astfel incat emisiile in atomosfera sa fie cat mai reduse. Iar in partea de jos este u ventilator centrifug de 700 mc, ce permite sa duci aerul cald de incalzire pe suprafete foarte lungi.

Un alt atu oferit de acest dispozitiv este ca utilizatorul beneficiaza de un serviciu post-asistenta inegalabil pe piata, deoarece semineele sunt conectate mereu la internet, si astfel pot fi controlate cu usurinta de la distanta din telefon. Echipamentele sunt conectate pe un serv de-al companiei, al producatorului si poate fi observat tot ce se intampla cu un astfel de dispozitiv in timp real. Dupa cum se observa si in video, dupa ce ne-am conectat la semineu, se recupereaza o aprindere, pentru ca sistemul a fost stins si avem nevoie sa il repornim imediat. Tot in timp real putem vedea temperatura fumului, fluxul real pe care il primim noi in dispozitiv, dar si alte detalii tehnice importante.

Focarul Primo 15 are camera de combustie prevazuta cu material refractar, pentru a fi cat mai bine optimizata. Pentru ca materialul refractar nu are doar rolul de a degaja caldura, ci si acela de a absorbi noxele, pentru a elimina in mediul inconjurator cat mai putine gaze, fiind totodata si un dispozitv prietenos cu mediul. Servirea si curatarea in interiorul dispozitivului este foarte simpla: curatarea are loc cu o aspirare rapida, pentru ca in urma combustiei ramane foarte putina cenusa. Recomandarea este sa folositi doar peleti de calitate, din calsa A1N+, pentru a obtine cat mai multa energie.

Daca iti doresti un dispozitiv care sa iti ofera un confort ridicat, atunci Primo 15 este alegerea ideala, datorita avantajelor si caracteristicilor pe care le prezinta fata de un semineu lemne pe colt: dispozitiv inteligent, silentios, vedere larga asupra focului, programabil, caldura oriunde in casa si un kit de control la distanta – pentru ca tu sa te bucuri de caldura si foc, fara nicio alta grija.

In prezent, dispozitivele pe peleti sunt o alegere tot mai buna pentru multe persoane, lucru survenit si din cauza scumpirii gazului sau a energiei electrice de pe piata, dar si pentru confortul fara egal pe care aceste dispozitive il ofera. In plus, are un randament ridicat, iar spatiul necesar depozitării peletului este unul mic, accesoriile sunt tot mai prezente (burlan centrala pe lemne sau peleti, racorduri etc) s.a.m.d.

Caldura fara nicio grija, gestionata simplu direct din telefon de la distanta, in siguranta si foarte confortabila!

Dispozitivele pe peleti, conform parerilor specialistilor, mester seminee in domeniu, sunt o solutie foarte buna si pentru cabane, case de vacanta – pentru ca iti ofera posibilitatea de a porni din telefon incalzirea, pentru ca atunci cand ajungi sa te bucuri de caldura alaturi de cei dragi! Pentru mai multe informatii si detalii, echipa Pefoc.ro ofera consultanta gratuita, iar in magazinul lor online vei gasi o varietate de modele de dispozitive pe peleti si orice alte surse din domeniul termic.