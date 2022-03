Amalia Roman este în prezent unul dintre cei mai populari influenceri din Sibiu, având peste 22 de mii de urmăritori. Amalia are o pasiune nemărginită pentru călătorit, explorat și descoperit. Încă de când era mică, se uita pe harta lumii și încercuia cu creionul zonele în care voia să ajungă. Mai mult decât atât, pentru fiecare loc în parte căuta istoria, cultura, tradițiile și le nota în documente. Amaliei îi place să promoveze Sibiul, postând aproape zilnic poze din oraș.

„Sunt o fire zâmbitoare si cu o atitudine pozitivă, îmi place sa citesc si am învățat ca atragi ceea ce gândești. Cărțile au contribuit in mod implicit la dezvoltarea mea ca om, atât pe plan personal, cât si pe plan profesional si au fost ghidul meu in multe situații. Sportul este si el un factor ce contribuie la dezvoltarea mea si îmi menține un organism sănătos si îmi oferă energie si pozitivitate in fiecare zi. Am 24 ani si am ajuns la vârsta la care consider ca vacantele si călătoritul sunt pentru toți oamenii, de la mic la mare, indiferent de bugetul pe care îl avem, ca nimic nu este imposibil atâta timp cât ne dorim un lucru, dar ca nimic nu pică din cer si trebuie sa muncești pentru a obține ceea ce îți dorești” vorbește despre sine Amalia.

Ca si profesie, în viața de zi cu zi, Amalia este economist. Aceasta reușește să își împartă timpul între toate activitățile pe care le desfășoară pentru ca este și o persoană organizată, ce își planifică fiecare zi de dimineața pană seara.

Drumul spre succes – „Nu am știut că sunt influencer”

„ Atunci când cineva mi-a zis prima data ca sunt influencer m-am uitat la el și am ras. Nu luasem in considerare acest aspect și nici nu bănuiam ca altcineva ar fi făcut-o. Abia apoi, m-am dus acasă și am făcut prima analiza a contului meu. Atunci învățam și sa folosesc statisticile și să mă folosesc de ele, la propriu zis. Ușor ușor, am prins mai mult curaj și am început sa iau lucrurile in serios, sa interacționez cu comunitatea mea și sa vorbesc pe story. Ultimul a fost cel mai dificil și l-am realizat după multe tergiversări. Nu o sa uit niciodată primul story in care am vorbit pentru ca am primit atât de multă susținere, încât nu îmi venea sa cred.”

Acela a fost momentul care a încurajat-o pe Amalia să continue ceea ce făcea. La momentul actul, Amalia mărturisește că e foarte frumos sa fii influencer, însă frumosul vine din aprecierea oamenilor, mesajele si cuvintele frumoase, susținerea și încurajarea. Pentru asta, le este recunoscătoare zilnic și se bucură că are oameni așa faini în comunitatea sa.

Interacțiunea cu urmăritorii- rețeta succesului

„Instagram-ul nu înseamnă doar o poza și doua story-uri. Eu sunt încă la un nivel mic, și totuși, petrec foarte mult timp pentru a crea conținut pentru social media. Nu am un program normal, nici stabilit, însă se întâmpla de multe ori sa stau pana noaptea târziu să pregătesc conținutul pentru ziua următoare. Orice poză postată are o amplă poveste : alte zeci sau sute de poze ce au trecut printr-o selecție, o alta selecție de poze editate, schimb de locații, de outfit-uri. Iar asta înseamnă câteva ore bune” menționează Amalia.

Amalia caută întotdeauna metode de a interacționa cât mai mult cu comunitatea și de a le veni în ajutor. Atunci când nu le poate oferi ceva frumos, precum o poză în feed, încearcă să le ofere informații pe story, de la călătorii, fashion, LifeStyle, recenzii despre cărți, diverse quiz-uri și alte joculețe. Este foarte strictă cu sine, iar dacă o poza nu se adaptează stilului din feed și nu se încadrează, nu o postează, indiferent cât de mult îi place locul unde este făcută poza, tinuta sau aspectul.

Aceasta este sigură că și acest aspect a contribuit foarte mult la evoluția sa, întrucât a venit cu material de calitate și, totodată, este convinsă că oamenii nu o să reacționeze doar la un emoji, ei au nevoie sa fie conectați cu tine pentru a interacționa cu tine. Amalia precizează faptul că nu exista zi fără să aibă ceva postat, cel puțin pe story, nefiind o obligație, dar este de acord că o prezență puternică în social media îți creste vizibilitatea și credibilitatea.

Cum câștigi bani din Instagram?

Amalia ne-a menționat că este adevărat faptul că se pot face bani din Instagram, însă cerințele sunt pe măsura. Orice colaborare vine la pachet cu diverse condiții și criterii.

„De regulă, brandurile te conectează și îți propun colaborări și tot ei vin cu așteptările pe care le doresc în urma colaborării. Se întâmpla, bineînțeles, și sa obții colaborări, dacă tu, ca influencer, contactezi brandurile. Am avut multe colaborări pe care le-am obținut singură, cred că este foarte important sa știi să te exprimi și sa știi exact ce dorești de la o anumită colaborare. Totodată, eu mai activez și ca și copywriter, iar în acest domeniu, cred că este absolut esențial să ai măcar câteva baze minime de copywriting, fie pentru a știi cum să scrii o descriere la poză, fie pentru a obține colaborări. Chiar dacă ești la început, sunt o mulțime de Branduri care își doresc sa lucreze cu infiuenceri mici, locali, pentru că știu că interesul acestor influenceri este mai mare și o să primească material calitativ din partea lor.

Sibiul- prea puțin descoperit de alți oameni

Amalia crede că Sibiul e prea puțin descoperit de alți oameni, tocmai din acest motiv e orașul ideal în care să îți faci simțită prezenta, să ieși la iveală și să te faci remarcat. Amalia postează foarte des poze din Sibiu, atât cu ea, cât și cu peisaje, străduțe, locuri, astfel încât sa ajungă la cât mai multă lume și sa descopere frumusețea acestui oraș. În curând, o să aibă activ și blogul de calatorii, iar acolo își dorește să creeze articole speciale despre Sibiu. Aceasta mai are două proiecte în derulare ce au legătură cu Sibiul pe care încă nu le-a dezvăluit pentru că lucrează la ele și vrea să ofere tot ce e mai bun, însă este sigură că o sa aibă un impact foarte mare și frumos.

Sfatul Amaliei pentru tinerii care vor să devină influenceri este să înceapă. „Să aibă o gândire și o atitudine pozitivă și optimista. Să muncească mai mult decât să viseze și să țină mereu minte că “atragi ceea ce gândești”. Iar, când apar probleme și obstacole, eu am o vorba foarte buna “nu exista probleme, doar soluții”. E o metodă excelentă de a-ți concentra creierul pe identificarea soluțiilor, în loc de a rămâne stagnat pe problema propriu-zisa. Nimic nu vine de pe o zi pe alta, însă atunci când ne dorim ceva enorm, Universul chiar lucrează cot la cot cu noi. E nevoie de răbdare si încredere. Și din nou, multă munca. Dar atâta timp cât îți place, nici nu o să simți ți o să fii foarte fericit. Nu doar mulțumit, fericit, iar eu cred că asta este foarte important în viață„ precizează Amalia.