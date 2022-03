La începutul anului, un bărbat din Mediaș a fost arestat preventiv pentru ultraj. Procurorii au transmis atunci că medieșeanul este cercetat pentru că a amenințat cu moartea un polițist din același oraș, care instrumenta un dosar în care victimă era chiar autorul amenințărilor. Bărbatul a stat în spatele gratiilor timp de trei luni, iar acum se află în arest la domiciliu. Acesta spune că nu l-a amenințat cu moartea niciodată pe omul legii, ci doar i-a trimis câteva mesaje la beție. Cât despre familia polițistului, el spune că nu i-ar fi făcut niciodată rău, fiind și vecini. Bărbatul spune că și-a dorit doar ca dosarul în care el era păgubit să fie rezolvat mai repede.

Louis Lorant Virca a fost arestat în luna ianuarie a acestui an pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu transmis la începutul anului, Virca a amenințat cu moartea un polițist din Mediaș, care instrumenta un dosar în care el avea calitate de victimă. Virca ar fi fost nemulțumit de modul în care decurgea ancheta, astfel că i-a spus că îl va omorî atât pe el, cât și pe soția și copiii lui.

Virca: „M-am descărcat la beție”

Acum, după trei luni petrecute în spatele gratiilor, medieșeanul și-a dorit să spună cum au stat lucrurile de fapt. Bărbatul a povestit, pentru Ora de Sibiu, că nu l-a amenințat niciodată cu moartea pe polițist, ci doar i-a trimis câteva mesaje. Acestea au avut o tentă mai agresivă fiindcă era băut.

„L-am amenințat în șase mesaje, nicidecum în luni de zile. Nu l-am terorizat, nu m-am întâlnit cu el și nici nu fac parte din vreo grupare paramilitară. Eu am avut un dosar de distrugere și polițistul a lucrat la el. Supărarea mea a fost că, de aproape un an de când s-a întâmplat fapta, nu s-a întâmplat nimic. Anul trecut în aprilie cineva mi-a spart geamurile casei, a intrat înăutru, a oprit curentul și a făcut scurtcircuit. Îl cunosc pe cel care a făcut asta, l-am filmat, m-am dus la poliție cu probele. Am așteptat să se întâmple ceva. Pe polițistul care se ocupa de dosar îl cunoșteam de mai demult, l-am ajutat când era la Rutieră, am fost martor cheie într-un dosar de-al lui la un accident. În 11 aprilie se face un an de la distrugere, de aia l-am înjurat. Mă mai descărcam și eu la beție. Dar nu i-am făcut nimic, nu ne-am întâlnit, nu mă gândeam că se va întâmpla așa”, a declarat Louis Lorant Virca.

Medieșeanul spune că lumea îl crede un „terorist”

După ce cazul lui a apărut în spațiul public, Virca spune că a fost perceput ca un terorist. „Nu l-am amenințat cu moartea. I-am zis doar că <<eu din pușcărie ies în 25 de ani, dar voi nu vă mai scoateți copiii și neamurile din mormânt>>. Asta i-am spus. M-am gândit că îmi va da amendă pentru calomnie. Dar am stat trei luni la pușcărie, iar acum sunt în arest la domiciliu. Nici la magazin nu mă pot duce. Acum mă vede lumea ca pe cel mai mare terorist, dar eu n-am furat, n-am dat la nimeni în cap. Polițistul mi-a mai cerut și 50.000 de lei daune, dar pentru ce, nu știu, că nici nu m-am întâlnit cu el. La dosarul cu distrugerea, viața mea a fost pusă în pericol și nu s-a luat nicio măsură. Eu dacă înjur mă duc la pușcărie”, a mai spus bărbatul.

Bărbatul a mărturisit că, în trecut, a mai fost la închisoare. În urmă cu câțiva ani, acesta a fost cercetat într-un dosar de trafic de droguri. „Am fost arestat pentru consum de droguri, dar procurorul mi-a schimbat încadrarea la trafic”. Acesta a mai spus că nu a făcut niciodată parte din gruparea paramilitară Potra.