Sibiul este afectat de zeci de incendii de vegetație ce au loc zilnic. Doar în luna martie a acestui an, pompierii au fost solicitați să intervină pentru a stinge focul ce a cuprins mai bine de o mie de hectare. Sibienii au fost avertizați în repetate rânduri că arderile necontrolate ale miriștilor se pedepsesc cu amendă, însă nimeni nu a luat în seamă autoritățile. Incendiile au continuat, iar pagubele sunt semnificative. Oamenii au primit o avertizare de tip RO-Alert pe telefoanele mobile, salvatorii fiind epuizați din cauza numărului mare de incendii. Fauna și flora sunt distruse, iar nepăsarea sibienilor întrege orice limită. Primarii din județ spun că au făcut tot ce le-a stat în puțință: campanie de informare, au dat avertismente și au aplicat amenzi. Însă nimic nu merge, iar incendiile continuă.

Nu a existat nici măcar o zi în luna martie în care pompierii sibieni să nu primească o solicitare pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Aceștia s-au mobilizat pentru a lichida flăcările în zeci de localități. Iar arderile necontrolate nu au loc doar la sate, ci și în orașe. La Mediaș, de exemplu, un incendiu s-a extins chiar la ștrandul din municipiu. În Sibiu, în zona străzii Preot Bacca, au ars mașinile abandonate pe un câmp.

„Stop incendiilor de vegetație uscată! Fiți responsabili! În luna martie incendiile de vegetație uscată și fond forestier au afectat peste 1.165 hectare, incendierea a patru anexe gospodărești și mari pagube materiale. Incendierea terenurilor este interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare cu neacordarea subvențiilor APIA și cu amendă”, a fost mesajul primit de sibieni prin RO-Alert.

În ultima lună, au avut loc incendii de vegetație în Sibiu, Mediaș, Agnita, Ocna Sibiului, Săliște, Orlat, Vara, Arpașu de Jos, Viișoara, Ruja, Bârghiș, Beneșțti, Boița, Marșa, Hosman, Scoreiu, Șura Mică, Țichindeal, Dumbrăveni, Saroș pe Târnave, Coveș, Noul Român, Mag, Șeica Mare și Blăjel.

Primarul din Agnita: „Efectul incendiilor de anul acesta e devastator”

Arderea miriștilor fără acceptul autorităților pentru protecția mediului și fără ca primăriile să fie informate este o practică interzisă și se pedepsește cu amendă ce pornește de la 3.000 de lei. Cu toate acestea, satele și orașele sibiene fumegă. Oamenii nu se opresc din incendieri deși cunosc toate riscurile. Primarul din Agnita, Alin Schiau-Gull, spune că la nivelul tuturor localităților aparținătoare s-au desfășurat campanii de informare încă din toamnă. Oamenii știu că nu au voie să ardă vegetația uscată și totuși nu le pasă că pot pune în pericol chiar și vieți omenești.

„Părerea mea este că autoritățile sunt depășite. Poliția este puțină, de la mediu sunt oameni puțini, poliția locală la fel. Noi am monitorizat zonele, lucrăm în două schimburi, dar oamenii știu când se termină programul, iar la ora 23 merg și dau foc când nu mai avem om pe tură. Le-am trimis în toamnă pliante locuitorilor din toate cele trei localități aparținătoare. I-am înștiințat, cu temei legal și moral. Nu este normal să dăm foc, ei știu asta. Cu toate acestea, efectul de anul acesta este mult mai devastator față de anul trecut. Am constatat că problema sunt micii fermieri, gospodarii, care iau subvențiile de la APIA și în loc să investească în teren, bagă banii în buzunar. De ce să tundă iarba când îi pot da foc? Acum două zile am dat cinci amenzi, avertismente nu mai spun. Nu vrem să încărcăm oamenii cu amenzi pe care nu le pot plăti apoi, dar asta este situația. Poliția Locală a făcut informări cu speaker-ul din dotare, am difuzat mesajul pe străzi. Cei de la APIA ar trebui să le anuleze subvențiile și cred că problema este că nu colaborăm destul de bine, noi, autoritățile Fiecare proprietar de teren ar trebui să dedice o bucată de teren pentru a depune deșeurile de vegetație. Le pot lăsa acolo, putrezesc, iar anul viitor pot fi folosite ca îngrășământ. Am făcut campanii de informare în toate formele, cu poliția locală, cu flyere, pe pagina de Facebook, la ziarul local, dar degeaba. Amenzile trebuie să fie mai aspre”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, primarul din Agnita.

Primarul din Bârghiș: „Amenzile nu mai rezolvă nimic”

Și la nivelul primăriei Bârghiș s-au luat măsuri, în mare parte de conștientizare, față de cetățeni. În ultimele săptămâni, în satele de pe Valea Hârtibaciului au avut loc cele mai multe incendii de vegetație. Fauna și flora au fost distruse, micile gâze și alte vietăți fiind omorâte. În unele cazuri, din cauza vântului, flăcările s-au extins către litiera pădurii. Primarul Ștefan Șulumberchean spune că amenzile nu mai pot rezolva nimic. Ar fi nevoie să vină ploile pentru a mai stăvili flăcările.

„Omul este cel mai rău în situația de față, fiindcă este pasiv. Mentalitatea este cât de poate de greșită. Le-am adus la cunoștință tuturor locuitorilor despre riscuri, despre pericole. Acum două seri am stat cu pompierii până la ora 22:00 să stingă un incendiu. ISU întocmește procesele verbale, iar oamenii care dau foc miriștilor semnează, iar de acolo procesele sunt direcționate spre APIA. Oamenii riscă să nu mai primească subvențiile. Unii înțeleg că vor fi amendați, dar alții sunt nepăsători. Unii sunt șmecheri și încearcă să scape. Este o culpă comună. Nici cu amenzile nu se mai rezolvă nimic, fiindcă ele încarcă primăriile. Cea mai bună este conștientizarea sau să prindem un an cu mai multe ploi. Dar cu seceta aceasta pe Valea Hârtibaciului e cam greu. Este mare păcat ce se întâmplă”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Ștefan Șulumberchean, primarul din Bârghiș.

Primăria Șeica Mare – „Apelați SVSU pentru a obține permisul de lucru cu focul”

Locuitorii din comuna Șeica Mare au fost și ei informați că arderile necontrolate au consecințe. Reprezentanții primăriei le-au transmis cetățenilor că, dacă vor să curețe terenurile agricole, se pot adresa serviciului SVSU pentru a obține permisul de lucru cu focul. Dacă nu vor anunța autoritățile, oamenii vor fi amendați usturător.

„Atragem atenția privind protecția mediului că arderea miriștilor, stufului, stufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului, adică Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv 25.000 lei – 50.000 pentru persoanele juridice”, se arată pe pagina de Facebook a primăriei Șeica Mare.

Riscurile sibienilor sunt enorme – Amenzi sau chiar închisoare

În ciuda rugăminților pompierilor sibieni către cetățeni pentru a înceta să mai ardă miriștile fără acordul autorităților, incendiile continuă în mare parte din județ. Oamenii trebuie să știe că amenzile sunt extrem de mari. În plus, față de persoanele care provoacă incendii, iar din cauza lor se produc pagube materiale, se întocmesc dosare de cercetare penală pentru distrugere. În unele cazuri, această infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Nerespectarea măsurilor specifice atunci când au loc arderi de miriști, de vegetație uscată și de resturi vegetale poate avea consecințe extrem de grave asupra comunității, prin pierderi de vieți omenești. De asemenea, prin aceste incendii sunt produse pagube materiale, iar mediul înconjurător este grav afectat.