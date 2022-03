Ana Kraus, fosta șefă a Serviciului Administrativ de la Consiliul Județean Sibiu, a fost condamnată la cinci ani de închisoare cu executare după ce a fost trimisă în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Acesta a fost acuzată pentru mai multe fapte de corupție, abuz în serviciu, fals în înscrisuri, uz de fals și conflict de interese. Inițial, Kraus a primit o pedeapsă mai mică, și anume 3 ani și 4 luni de închisoare.

Fosta șefă a Serviciului Administrativ al CJ Sibiu, Ana Kraus, a fost acuzată de procurorii DNA că, între anii 2011 și 2015, a creat un prejudiciu de 400.000 de lei după ce, la cererea sa, au fost întocmite numeroase contracte cu service-uri auto pentru repararea mașinilor Consiliului Județean. În realitate, autoturismele reparate aparțineau Anei Kraus, rudelor și prietenilor acesteia.

Cinci ani de închisoare pentru Ana Kraus

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat, joi, o nouă hotărâre în cazul Anei Kraus care inițial fusese condamnată să execute o pedeapsă de 3 ani și 4 luni cu închisoarea. În minuta ședinței publicată pe portalul instanțelor de judecată se arată că fosta șefă de la Serviciul Administrativ a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare. Sentința este definitivă.

„Contopește cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite în sarcina inculpatei Kraus Ana, urmând ca aceasta să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită la 5 ani închisoare. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile pe o perioadă de 2 ani”, se arată în minuta ședinței.

Curtea de Apel Alba Iulia a schimbat încadrarea juridică a faptei. Kraus a fost acuzată că a săvârșit 60 de acte materiale de abuz în serviciu obținând foloase în contextul derulării relațiilor comerciale cu SC Iulian Consulting SRL. De asemenea, alte 15 acte materiale de abuz în serviciu au fost săvârșite cu firma SC Construim Evenimente și încă 31 de fapte de abuz în seriviciu pentru obținerea unor foloase pentru ea cu firma SC Camelia Mode SRL.

Patronul service-ului unde se reparau mașinile – Închisoare cu suspendare

Deși inițial a fost achitat în acest dosar și a fost pus să plătească suma de 10.000 de lei, Emil Călin Buciuman, patronul service-ului la care Ana Kraus repara mașinile neamului, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Acesta nu va merge în spatele gratiilor, dar va rămâne sub supraveghere timp de patru ani. În plus, el are de prestat 70 de zile lucrătoare de muncă în folosul comunității. Fie va presta munca la Primăria Sibiului, fie la Spitalul de Psihiatrie. Totodată, inculpatul este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Sibiu sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

„Modifică pedeapsa aplicată inculpatului Buciuman Emil Călin pentru comiterea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (45 de acte materiale) din 10.000 lei amendă penală în 9 luni închisoare. Contopește pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare cu pedeapsa de 9 luni închisoare aplicate inculpatului Buciuman Emil Călin, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile pe o perioadă de 2 ani. (…) dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Buciuman Emil Călin. (…) stabilește un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data pronunțării prezentei decizii”, se arată în minuta ședinței.

Daunele plătite de Ana Kraus Consiliului Județean

Ana Kraus ar fi trebuit inițial să plătească suma de peste 466.500 de lei către Consiliul Județean Sibiu, reprezentând prejudiciul cauza instituției în urma comiterii infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane în formă continuată. Curtea de Apel a decis însă că fosta șefa de la Serviciul Administrativ al CJ să plătească 109.528,95 lei și împreună cu inculpatul Emil Călin Buciuman să plătească suma de 151.034.02 lei.

„Obligă inculpata Kraus Ana în solidar cu inculpatul Buciuman Emil Călin la plata sumei de 151.034,02 lei către partea civilă Consiliul Județean Sibiu, reprezentând prejudiciul cauzat instituţiei publice ca urmare a comiterii de către cei doi inculpaţi a infracţiunilor de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu în contextul relațiilor comerciale dintre Consiliul Județean Sibiu și SC Iulian Consulting S.R.L. și respinge restul pretențiilor civile formulate în legătură cu aceste relații comerciale. Obligă inculpata Kraus Ana la plata sumei de 109.528,95 lei reprezentând prejudiciul cauzat Consiliului Județean Sibiu ca urmare a comiterii de către inculpată a infracţiunii de abuz în serviciu în contextul relațiilor comerciale dintre Consiliul Județean Sibiu și SC Camelia Mode SRL”, se arată în minuta ședinței.