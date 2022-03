Muzeul ASTRA din Sibiu face apel la bunăvoinţa oamenilor de bine pentru a face donaţii pentru refugiaţii din Sibiu. Pentru asta a făcut o listă cu bunuri care pot fi aduse pentru a-i ajuta. Este nevoie de mancare, de haine sau scutece pentru cei mici. Pentru asta a pus un apel pe Facebook.

Facem un apel la bunăvoință, respect, simț civic și educație! Prin campania umanitară începută și asumată de Muzeul ASTRA cu o lună în urmă, instituția noastră s-a implicat activ în a ajuta refugiații ucraineni. Suntem recunoscători tuturor celor care au înțeles mesajul nostru de bine și au răspuns ca atare. De aceea revenim cu rugămintea ca donațiile oferite să fie aidoma unor exemple recomandate de noi în trecut:

– alimente neperisabile: conserve, apa baxuri, sucuri, etc. NU FĂINĂ, ULEI, ZAHĂR, ETC. PENTRU CĂ REFUGIAȚII NU AU UNDE SĂ GĂTEASCĂ.

– dulciuri pentru copii sigilate.

– obiecte de igienă de primă necesitate

– produse pentru copii : pampers, lapte praf , suzete, sticlute pentru lapte praf, jucării ( NU PLUSURI) cu mențiunea ca toate sa fie NOI sigilate.

– haine/ încălțăminte pentru femei / copii să nu fie uzate , rupte direct ambalate în cutii cu mențiunea sa treacă pe cutie ce conține( să specifice femei / copii, vârstă etc.)

– tampoane pentru femei

– paturi, pături, saltele, saci de dormit ,toate NOI

Locația unde vor fi strânse donațiile în haine și încălțăminte pentru toate vârstele, produse alimentare neperisabile, produse de igienă personală (adulți și copii) sau alte obiecte utile/ necesare este situată la intrarea nr.3 din Muzeul ASTRA.

Cei interesați să facă donații pot folosi următoarele numere de telefon de contact: 0751166517 și 0756 085768.