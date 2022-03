Preotul Cătălin Dumitrean este cunoscut sibienilor pentru pozițiile ferme pe care le ia în diferite situații. Inclusiv în problema vaccinării anti covid, împotriva căreia s-a declarat de câte ori a avut ocazia. Dar, nu este împotriva a chiar orice, așa cum s-a speculat în presa locală. Preotul sibian a fost numit conspiraționist și antirecensământ în urma unei emisiuni pe care , spun el, a realizat-o pentru a informa asupra acestui aspect și în timpul căreia a subliniat acest lucru și i-a îndemnat pe cei care îl ascultă să se recenzeze.

Preotul Cătălin Dumitrean, pe lângă misiunea religioasă pe care o are, este și jurnalist. Realizează emisiuni la radio și unele video, pe pagina sa de Facebook. Cea mai recentă însă a iscat un adevărat scandal în oraș. L-a avut invitat pe bloggerul Aurelian Popa, care pe tot parcursul emisiunii a militat împotriva recensământului. Acesta a spus că nimeni nu are dreptul că ceară CNP-ul, a îndemnat ca românii să nu își declare proprietățile sau religia, deci, per total, a fost o oră în care s-a militat împotriva sistemului.

Presa locală a specula aceste lucruri, iar prin felul în care au fost prezentate s-a înțeles faptul că preotul Dumitrean își însușește cele spuse de interlocutorul său.

Preotul însă neagă aceste lucruri și declară că este pentru recensământ. ”Credincioșii m-au tot întrebat despre recensământ și nu am știut să le răspund, pentru că nu prea știam nimic despre subiect. Așa că am zis să fac o emisiune pe tema asta, să le răspund la întrebări. Pe parcursul emisiunii am zis cred de mai mult de șapte ori că eu personal sun pentru treaba asta, oamenii trebuie să se recenzeze sau să ceară ajutor pentru asta. Alte țări au statistică clară, noi nu prea, deci e necesar. I-am spus și lui Aurelian, să nu influențăm oamenii, ci doar să le dăm informații despre ce și cum se face. Eu am pus întrebări pe care și eu le-am primit. Dar, spun din nou, nu am declarat niciodată că sunt contra, dimpotrivă. Să meargă toată lumea să dea informațiile. Și chiar și religia, de ce nu? Cu cât suntem mai mulți ortodocsi declarați, cu atât mai bine. Așa că mergeți la recenzori sau recenzați-vă singuri”, este îndemnul preotului Dumitrean.