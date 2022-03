„Spune-mi ce ai făcut cu banii?” este numele unui spectacol programat în lunile martie și aprilie în Sibiu. Coincidență sau nu, aceeași întrebare și-o pun și oamenii care și-au cumpărat bilete și care au luat o țeapă de zile mari, deoarece reprezentația din martie nu s-a mai ținut, iar asta fiindcă organizatorii nu au rezervat o sală pentru ea.

Țeapă culturală – Bilete vândute pentru un spectacol fără sală

O cititoare Ora de Sibiu, care și-a cumpărat mai multe bilete la acest spectacol, care inițial fusese programat în data de 22 martie, a povestit cum ea și ceilalți spectatori au fost lăsați cu ochii în soare. Femeia spune că trebuia să participe la piesa de teatru „Spune-mi ce ai făcut cu banii” la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din municipiul Sibiu în data de 22 martie, iar în momentul în care s-a prezent la spectacol, a aflat că organizatorii nu au închiriat nicio sală pentru el. Ea, împreună cu alți zeci de sibieni, au fost nevoiți să se întoarcă acasă, căutând să-și recupereze banii.

„Piesa a fost programată prima data în data de 22 martie 2022, la ora 19:00. Am ajuns acolo, însă nu era nicio piesă de teatru. Personalul de la Casa de Cultură Ion Besoiu ne-a explicat că nu avea cum să se țină, pentru că organizatorul nu a închiriat nicio sală pentru acest spectacol. Biletele au fost puse la vânzare pe site-ul iabilet.ro. În 21 martie, cu o zi înainte să aibă loc piesa de teatru, biletele se vindeau în continuare, fără să fie anunțat undeva că a fost anulat sau amânat. După această poveste, în data de 22 martie, am intrat din nou pe site și am observat că din nou apare acest spectacol, doar că pentru data de 15 aprilie, însă nu scria că ar fi fost reprogramat. Am aflat că din nou, nici pentru această dată nu este rezervată sala și, mai mult, nici nu ar avea cum să mai fie închiriată fiindcă toate sălile sunt deja rezervate pentru un eveniment corporate. Recent, eu am primit un mail în care sunt anunțată că organizatorul a reprogramat data de 15 aprilie în 16 aprilie”, a povestit sibianca.

Centrul Cultural „Ion Besoiu” – „Nu am încheiat un contract. Spectacolul nu a fost rezervat în 22 martie”

Directorul de operațiuni al Centrului Cultural „Ion Besoiu” confirmă cele spune de cititoare. Nu a fost închiriată sala pentru data de 22 martie. Organizatorul și-a arătat intenția de a rezerva locul, însă nu a mai revenit niciodată să semneze un contract. Biletele însă, au fost puse la vânzare. Acum există o nouă dată, iar sala este rezervată, semn că spectacolul se va ține în 16 aprilie.

„Un impresar și-a arătat intenția de a veni să facă un spectacol la noi. Dar doar intenția. Nu a mai venit să încheie contractul. Noi l-am trimis la semnat pentru data de 22 martie, însă lucrurile s-au oprit aici. Chiar dacă nu a rezervat sala, și-a permis să pună biletele în vânzare. În 22 martie, oamenii au venit la noi la ușă la spectacol, însă am fost nevoiți să le spunem că nu are loc. Ulterior, impresarul a revenit la noi pentru o altă dată. Am trimis contractul la semnat, iar astăzi (n.red.: joi) l-am primit. Data stabilită este 16 aprilie”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Alin Petran, director operațiuni al Centrului Cultural „Ion Besoiu”.

Spectatoare: „Este o fraudă în formă continuată”

Cititoarea care a semnalat întâmplarea spune că a reușit să-și recupereze banii plătiți pe biletele la spectacolul „Spune-mi ce ai făcut cu banii”. Aceasta spune că își dorește ca toți spectatorii să îi primească înapoi, acuzând că este vorba despre „o fraudă în formă continuată”.

„Ce fac ei cu această asociație a fost o dezamăgire. Nu credeam că se pot ocupa de asemenea fraude, căci asta este, o fraudă în formă continuată la nivel local și național. Intenția lor a fost clară: vinzi bilete, dar tu nu programezi spectacole. Îmi doresc să nu mai cumpere lumea bilete și să pice în plasă. Eu am reușit să îmi recuperez banii, dar problema este că mai sunt alții cărora organizatorul nu le-a răspuns la telefon și nu le-a returnat sumele respective”, a mai precizat sibianca.

Ce spune organizatorul – „E irelevant dacă am avut sau nu sala”

Ora de Sibiu a luat legătura și cu organizatorul spectacolului ce ar fi trebuit să se joace la Sibiu în data de 22 martie. Inițial, acesta a precizat că este irelevant dacă a fost sau nu rezervată sala, după care a menționat că spectacolul nu s-a mai ținut fiindcă unul dintre actori s-a îmbolnăvit. Acesta a declarat, de asemenea, că informația cum că spectacolul nu s-a ținut din cauza lipsei unei săli este falsă, spectatorii care și-au cumpărat bilete fiind notificați în ziua respectivă că piesa de teatru a fost reprogramată.

„Spectacolul a fost programat pentru data de 22 martie și a fost reprogramat ulterior pentru data de 16 aprilie. Toți cei care și-au cumpărat bilete au fost anunțați chiar în ziua în care trebuia să se țină spectacolul. A fost reprogramat pentru că unul dintre cei trei actori nu a mai putut să participe fiindcă s-a îmbolnăvit. Acum avem o nouă dată pentru un spectacol în Sibiu, și anume 16 aprilie”, a precizat Dragoș Pandele, producătorul spectacolului.

Întrebat dacă sala a fost rezervată la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, acesta a declarat că nu are relevanță. Directorul de la Besoiu spune însă că pentru data de 22 martie nu a fost semnat un contract de rezervare a sălii. „În relația contractuală pe care o avem noi cu Centrul Cultural Ion Besoiu, este o relație contractuală între două părți și nu am acordul lor și nici al meu să vă dau această informație. Este irelevant dacă am avut sau nu sala”, a precizat Dragoș Pandele.

Organizator: „Oamenii și-au primit banii. Spectacolul a fost reprogramat”

Acesta a precizat și că informația potrivit căreia oamenii s-au prezentat în seara spectacolului la Besoiu, nefiind anunțați că acesta a fost amânat, este falsă.

„Informația este falsă. Toți oamenii care și-au luat bilet au fost notificați înaintea reprogramării spectacolului. Am mailul oficial de la vânzătorul oficial care confirmă că au fost anunțați toți spectatorii. Toți care nu au văzut notificarea au luat legătura cu noi și li s-au returnat banii pe bilete. Se creează ideea falsă că cineva ar fi promovat și organizat un spectacol care nu s-ar fi ținut. Eu, fiind producătorul spectacolului, pot spune clar că a fost programat pentru acea dată. Nu a încercat nimeni să păcălească pe nimeni. Avem toate intențiile să venim la Sibiu, să se joace acest spectacol pentru publicul din Sibiu, nu vreau să se creeze impresia că este o păcăleală. Vom veni cu acest spectacol la Sibiu. (…) Înțeleg frustrarea unor oameni care nu au văzut că nu se mai ține spectacolul, poate notificarea nu a ajuns la ei, dar noi ne asumăm 100%, că poate nu am fost expliciți în comunicare. Spectatorul are întotdeauna dreptate. În ceea ce îi privește pe cei de la Centrul Ion Besoiu, am ținut legătura cu ei, sunt niște lucruri care nu au fost lămurite de noi legate de contract, dar asta ține de relația contractuală dintre noi. Ultima discuție pe care am avut cu ei, a fost să trimit contractul să rezolvăm cât mai repede. Problema nu este la Besoiu, să nu se înțeleagă greșit, au fost direcți, promiți. Noi am decis reprogramarea din 22 martie pe răspunderea noastră, noi vom răspundem financiar pentru bilete”, a adăugat Dragoș Pandele, producătorul spectacolului.

Organizatorul a mai precizat că toți spectatorii care și-au cumpărat bilete pentru data de 22 martie și au primit banii înapoi vor primi în plus o invitație la spectacol. Aceștia se pot prezenta la reprezentanție fără să plătească vreun cost.

Spectacolul „Spune-mi ce ai făcut cu banii” îi are în distribuție pe Anca Sigartău, Claudiu Bleonț și Claudiu Maier. Dragoș Pandele, producătorul spectacolului, este soțul actriței Anca Sigartău. În urmă cu câțiva ani, actrița Anca Sigartău a avut probleme serioase cu legea. Aceasta a fost urmărită penal după organizarea unui festival în calitate de manager al Teatrului Bacovia din Bacău. Actrița a fost suspectată că ar fi încălcat legislația cu privire la cheltuielile din fonduri publice. Primăria Bacău și Teatrul Bacovia au vrut să recupereze de la Anca Sigartău și de la un ONG, condus chiar de soțul ei, Dragoș Pandele, suma de 700.000 de lei, calculată de Curtea de Conturi, scrie bzi.ro.