Raul Carpiuc este sibianul care a pus bazele festivalului Sound of Suru, eveniment ce are loc anul la Sebeșu de Sus pe valea Moașei, la poalele muntelui Suru, care a dat și numele festivalului. Conceptul „Sound of Suru” este o idee îndrăzneață care , speră organizatorii, va fi în curând unul dintre marile festivaluri din România.

Ideea a început acum 2 ani cu o petrecere ce a avut loc la Căminul Cultural Sebeșu de Sus, ideea inițiatorului fiind o petrecere cu muzică retro.

„Nu aveam nici bani, nici fonduri pentru așa ceva, dar noi, echipa, ne doream foarte tare să punem în practică această idee. Am început să dăm e-mail-uri pe la diferite companii și să explicăm ideea pe care o avem, ce muzică vrem să punem și unde va avea loc evenimentul. Pe atunci nu știam toate detaliile legate de organizarea unui astfel de eveniment și m-am lovit de mai multe refuzuri. La acea vreme îi urmăream pe facebook pe cei de la Ambasada Suediei de la București și le-am scris. Le-a plăcut ideea mea și mi-au promovat evenimentul pe pagina lor, iar în scurt timp am fost contactat de cineva care, văzând ideea, a vrut să ne ajute cu partea de sonorizare, lumini și DJ. Ulterior nu am mai putut lua legătura cu ei și a trebuit să ne organizăm singuri, am întâlnit niște oameni foarte faini care m-au ajutat, dar aveam nevoie de bani de această dată pentru a pune în practică ideea. Am făcut rost de bani de la Ansamblul Folcloric Valea Moașei, care a fost de acord să doneze suma iar pe 7 martie 2020 a avut loc evenimentul la care au participat peste 300 de persoane, mult peste așteptările noastre” vorbește inițiatorul despre începuturile festivalului.

În vara anului 2021 a avut loc un nou eveniment la care au participat aproximativ 200 de persoane. În cadrul evenimentului s-a format echipa care a pus bazele festivalului Sound of Suru. Următorul eveniment a fost mult mai organizat și a reprezentat un real succes, au participat în jur de 300 de persoane.

„In 23 iulie va avea loc a 3-a ediție “Sound Of Suru”. Se va organiza pe Valea Moașei, în Sebeșu de Sus. DJ-ii care vor fi prezenți sunt unii dintre cei mai cunoscuți din țară. Evenimentul va avea loc la poalele muntelui Suru, o zonă turistică foarte frumoasă, unde va fi amenajată și o zonă de camping pentru cei care vin la festival. Pe data de 9 aprilie la Căminul Cultural Sebeșu de Sus va avea loc un nou eveniment pe ideea de Retro party, asemănător cu cel din anul 2020, va fi un eveniment caritabil în parteneriat cu Primăria Racovița, City Fm și Crucea Roșie” menționează inițiatorul evenimentului.

Intrarea va fi pe bază de donație, iar banii vor fi donați către Crucea Roșie care, la rândul lor, vor ajuta persoanele din Ucraina care vin la noi în țară. Mai multe detalii se regăsesc pe pagina evenimentului https://facebook.com/events/s/sound-of-freedom/696440908197894/

„Vrem să-l vedem un eveniment major, atât local, cât și în țară, un fele de mini-UNTOLD” încheie Raul Carpiuc, inițiatorul evenimentului.