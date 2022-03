Eremia Flavius, Pușcaș Cosmin, Alexandru Pușcaș și Sadeanu Răzvan sunt cei 4 sibieni care au pus bazele primei Crypto-păduri din România. Fiind pasionați de NTF-uri, au văzut expansiunea acestora ca o oportunitate și au ale să își creeze propriul proiect din NTF-uri care se numește Elrond Wizards.

Ideea principală a proiectului este aceea de a lăsa în urma proiectului o imagine mai bună asupra cryptomonedelor.

„O idee principală pe care o are proiectul nostru este aceea ca in urma unui astfel de proiect sa lăsăm și niște urme în spate, adică să arătăm lumii că blockchain-ul și tot ce e legat de el nu este așa de rău„ spune Flavius Eremia.

În cadrul proiectului sunt 3 cauze principale pe care s-a clădit structura proiectului: reîmpădurire, donații spre copii mai puțin ajutorați și Jurnalismul de investigație. Proiectul a început cu reîmpădurirea și donatul către copii, cu ajutorul primăriei Spring din județul Alba.

„Oamenii din aceasta comună nu au gazul băgat in case, iar ei se întrețin din lemne de foc aduse de primărie. Pentru că în ultimele decenii nu s-a plantat deloc în zona urmau să nu mai aibă voie să primească lemne pentru foc, deci urmau să rămână fără încălzire. Iar din situația asta, plus ca ei căutau să împădurească, dar nu erau fonduri, am ajuns în această comună să plantăm” menționează Flavius Eremia.

În jurul datei de 2 aprilie vor fi plantați toți cei 20.000 de puieți(16.000 gorun, 4.000 paltin), iar in urma donației de 20.000$ a mai rămas o suma de bani care o sa fie redirecționată către copii din sat, pentru a merge într-o tabără de vară.

„Elrond Wizards este creat pe blockchain-ul celor de la Elrond, iar ca și echipă suntem 4 persoane: Eremia Flavius(Software Developer), Puscas Cosmin(Pilot), Alexandru Pușcaș(Student), Sadeanu Răzvan(Security Solution Engineer). Noi dorim să afle cât mai multa lume despre noi pentru a vedea ce înseamnă lumea NTF-urilor sau lumea crypto. Aceasta este prima “crypto pădure” din Romania, care a fost finanțată doar din bani strânși în urma vânzării de NTF-uri.

Avem un total de 3333 de NTF-uri. Toate sunt diferite și am vândut puțin peste 1/3 din toată colecția” susține Flavius Eremia.

Acesta menționează, totodată, că spiritual civic provine din faptul că a participat de fiecare data când a avut ocazia la evenimente caritabile, iar înclinarea spre ecologie este comună tuturor organizatorilor.