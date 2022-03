Daniela Cîmpean a fost prima femeie care a candidat la șefia Consiliului Județean Sibiu. Mai mult, la mandatul trecut, a fost singura femeie președinte de consiliu județean din România. Despre cum a pornit pe acest drum, despre cum a fost percepută de colegi când și-a depus candidatura, dar și despre multe alte momente cheie din carieră, Daniela Cîmpean a vorbit la „Podcastu’ lui Pope”.

Daniela Cîmpean spune că niciodată nu s-a pus în discuție faptul că, dacă este femeie, nu ar avea șanse la șefia Consiliului Județean. Din contră, mulți primari din localitățile sibiene au susținut-o.

„În interiorul partidului a fost o abordare foarte profesionistă, nu s-a pus în discuție faptul că sunt femeie. Întotdeauna am considerat faptul că sibienii sunt puțin altfel și nu am avut niciun moment vreo reținere că ar putea da un vot negativ că este o femeie cea care accede la poziția respectivă. Și, iată că ni s-a demonstrat că lucrurile au fost așa. Mandatul trecut am fost singura femeie președinte de consiliu județean din țară, anul acesta mai are un județ (…) Rezultatele acestea au fost”, a spus Daniela Cîmpean.

Întrebată dacă au fost momente în care și-a dorit să se întoarcă din drumul pe care a pornit către CJ, Daniela Cîmpean a spus că atunci când ia o decizie, o duce până la capăt.

„Nu iau deciziile fără să le analizez. Orice decizie importantă o fundamentez. După ce am luat o decizie, mă țin de acel drum, chiar dacă, uneori, pe parcurs, pot să constat că nu este neapărat în beneficiul meu. Îmi place să mă achit de obligațiile pe care am și când zic un lucru să mă duc până la capăt”, a spus Cîmpean.

Episodul cu numărul 9 din „Podcastu’ lui Pope”, undeva Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a fost invitată, poate fi urmărit pe YouTube, dar și pe pagina de Facebook Ora de Sibiu.