„Îmbracă un copil” este o campanie umanitară de strângere de fonduri organizată de sibianca Roxana Trache în colaborare cu Asociația Veteranii Riders Club. Campania are ca scop distribuirea de alimente și articole vestimentare către copiii defavorizați din școlile și centrele de plasament din județul Sibiu, dar și către bătrânii aflați în aceeași situație. Pentru campanie, se poate dona la mai multe centre din Sibiu, atât de sibieni, cât și de persoane din afara orașului.

„În luna decembrie a mai avut loc campania „Îmbrățișează un suflet”, organizată de Asociația Veteranii Riders Club, în cadrul căreia au fost strânse pachete cu haine și alimente perisabile pentru copiii din centrele de plasament și pentru bătrâni din Șura și Alțina. Aici am fost suport pentru ei, acțiunea a organizat-o asociația. Au fost strânse mai multe produse, pe care le-am distribuit sub formă de cadouri copiilor din Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilități „Prichindelul”, dar și pentru încă un centru pentru copii din Arpașu de Sus. Anul acesta se va dona la centrul din Turnu Roșu, m-am reorientat către un centru din mediul rural deoarece copiii de acolo au mult mai multă nevoie de ajutor decât cei din Sibiu, fiind oraș, în Sibiu se fac donații mai mereu. Pentru bătrâni am donat la Centrul pentru Îngrijirea Bătrânilor din Agnita, iar o altă parte din donații a mers la bătrânii din Șura Mare” menționează Roxana Trache, organizatoarea acțiunii.

Pentru acțiunea din decembrie, au fost selectați mai mulți copii de la școala din Alțina, care a desfășurat o campanie în acest sens. Copiii au scris o scrisoare cu ceea ce își doresc, iar mai apoi scrisorile au fost înmânate inițiatoarei campaniei, Roxana, care a mers personal la școala din Alțina pentru a discuta cu copiii. De această dată, organizatoarea a cerut o listă cu copii din care au cel mai mare nevoie de ajutor, deoarece, după spusele acesteia, la școala din Alțina există copii ce vin din medii foarte defavorizate.

„Copiii de acolo nu au cu ce se îmbrăca, au încălțămintea ruptă sau cu câteva numere mai mare. Am văzut o fetiță care avea 6 ani și purta o pereche de încălțăminte măsura 38, efectiv înota în ea. I-am rugat să-mi facă o listă cu cei ce au cea mai mare nevoie de ajutor ca să pot să acopăr cerințele. De această dată, recunosc că nu reușesc să strâng cât ar trebui deși am suportul lui Nicolle Stănese și al băieților de la echipa de fotbal din Șelimbăr, care m-au ajutat și la acțiunea din iarnă„ precizează organizatoarea.

Pentru acțiunea caritabilă, sunt primite colete din toată țara, nu doar din județul Sibiu. Roxana Trache menționează că primește colete de la persoane din Timișoara, București, dar și din restul țării. Nevoile copiilor sunt foarte mari și diversificate, aceștia au nevoie de foarte multe produse, cele mai mari nevoi fiind reprezentate de haine, alimente și rechizite. Majoritatea familiilor din care provin copii, lucrează doar un părinte, sau nu lucrează niciunul, există și familii cu 4-5 copii.

„Din Sibiu m-a ajutat Nicole Stănesse și băieții din Șelimbăr, dar comunitatea nu este foarte implicată, am primit foarte multe pachete din afara Sibiului, nici la campania din decembrie nu am avut parte de foarte mare implicare din partea sibienilor. Nu pot spune că nu se implică în alte activități de voluntariat, dar cel puțin la chemarea mea nu au răspuns prea multe persoane. În Sibiu sunt oameni faini, dar trebuie mobilizați, au nevoie de cineva care să-i împingă de la spate”. spune Roxana Trache.

Aceasta s-a implicat și în acțiunile caritabile pentru refugiații din Ucraina și a văzut că implicarea sibienilor a fost foarte mare acolo, dar în același timp este de părere că sibienii ar trebui să se implice și în acțiunile pentru comunitatea noastră.

Punctele de colectare sunt pe strada Justiției, nr. 11, parter, în incinta Salonului Shining Body în Sibiu și pe strada Doamna Stanca, nr. 11; pe Aleea Gării, nr. 11 în Selimbăr.

„Mi-aș dori are mult să ne ocupăm și de copiii noștri, de oamenii noștri pentru că ei vor fi oamenii de mâine, mi-aș dori să reacționăm și când vine vorba de oamenii noștri. Dacă ne-am implica cu toții, măcar într-o mică măsură, lucrurile ar sta altfel. Cer doar puțină implicare și empatie din partea comunității sibiene” este mesajul organizatoarei pentru sibieni.