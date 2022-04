Plimbări cu mocănița, piese de teatru, spectacole pentru copii, paradă moto și expoziția caritabilă de floristică contemporană „ despre Suflu” sunt doar o parte dintre evenimentele la care sibienii vor putea participa în acest sfârșit de săptămână.

Cum poți să îți începi weekendul mai bine decât văzând un film bun? La CINEGOLD puteți urmări filmele difuzate în premieră „Străjerii Deltei”, „Mame paralele”, „Sonic the Hedgehog 2” și „Moribus”. „Copacul Dorințelor: Amintiri din copilărie”, „Roșu aprins”, „Belfast”, „Orașul Pierdut”, „Ambulanța: Salvare Contracronometru” sunt alte filme care pot fi urmărite sâmbătă și duminică în sălile de cinema din mall-ul Promenada Sibiu.

Mai multe petreceri vor avea loc în oraș vineri și sâmbătă seara. În 1 aprilie, începând cu ora 24:00 te poți bucura de o seară de festival în Summer Breeze Lounge, iar în 2 aprilie, la aceeași oră, poți asculta muzică retro mixată de Cristi.Off. Sâmbătă, distracția continuă în Cotton Pub, acolo unde DJ Vladimir va găzdui petrecerea. Accesul se face începând cu ora 21:00, iar intrarea este 20 de lei.

Pentru cei care preferă să meargă la teatru, în 1 aprilie, la ora 19:00 se desfășoară în premieră spectacolul „Macbeth”, regia și adaptarea Botond Nagy, la Teatru Național Radu Stanca.

„Misterul vieții nu este o problemă pe care s-o rezolvi, ci o realitate pe care s-o experimentezi. Viața mereu ne dă șansa să câștigăm ceva și în același timp să pierdem ceva. Este o cursă continuă. Nu mă interesează să fac un spectacol plin de topice macbetiene, precum fuga spre putere, asasinări, înșelăciuni, conspirații, etc. Mă interesează acel băiat care plânge în Macbeth, când el se simte singur și furios pe toată situația în care se afundă cu o viteză incredibilă. Mă interesează acel sentiment în interiorul unei femei lăsate singură cu visele și instinctele ei înăbușite în neputință, fără posibilitatea de a crea o familie, fără a da viața mai departe. Mă interesează acel om care credea în ceva atât de greu de definit, precum o prietenie. În Macbeth vorbim încontinuu de poluri îndepărtate, opuse și de linia subțire ce le separă. Vorbim de adicții”, spune Botond Nagy.

Sâmbătă, la ora 19:00, va avea loc Cui i-e frică de Virginia Woolf?, regia Andrei și Andreea Grosu și duminică, la ora 17:00, doritorii pot viziona spectacolul Hedda Gabler, regia Botond Nagy

Pentru cei mici, cu vârsta peste 3 ani, Teatrul Gong Sibiu a pregătit „Greierele aproape faimos”, spectacol inspirat din fabulele lui Jean de La Fontaine, de Florin Grigoraş. Copiii vor fi încântaţi de marionete, personaje, intrigă, precum şi de atmosfera veselă a spectacolului. Acesta va putea fi urmărit sâmbătă, în 2 aprilie la orele 11:00 și 18:00 și duminică la ora 11:00. Biletul costă 12 lei și poate fi cumpărat online. De asemenea, copiii vor putea participa la Atelierul de creat povești – Ghiveciul Pokemon, coordonat de Diana Ribana, sâmbătă cât și duminică, la ora 10:00.

La Biserica Evanghelică, din Piața Huet se va organiza sâmbătă, între 2 și 3 aprilie, o expoziție caritabilă de floristică contemporană. „Despre Suflu” va prezenta 21 de aranjamente realizate în vase de ceramică ale unor autori cunoscuți din România: Alexandra Constantinescu, ceramica de Nocrich, Cristina Balerina, Sandra Berghianu, Poemi, și alții. Suma de bani care va rămâne din scăderea cheltuielilor de organizare va fi donată Asociației WeHelp Sibiu, al cărei scop este să ofere copiilor din medii defavorizate șansa la o viață mai bună.

În aer liber, sibienii se pot bucura de o plimbare cu mocănița pe Valea Hârtibaciului sâmbătă și duminică la ora 14:00, în gara Hosman. Pentru cine preferă să fie mai aproape de natură, la tren s-a atașat vagonul deschis, de 47 de locuri. Biletele costă între 15 și 25 de lei și pot fi achiziționate online.

Sibienii pasionați de motociclete, sâmbătă, în 2 aprilie, pot participa la parada de deschidere a sezonului moto 2022, organizată de clubul motociciliștilor Ride & Ride MF. Inițiativa va avea loc la ora 10, cu punct de plecare din parcarea Hanului Dumbrava (la Ciupercă), locul tradițional de întâlnire al motocicliștilor sibieni. Plimbarea va începe la ora 11:00 și are scopul de a aminti șoferilor că motocicliștii au revenit în trafic. În cadrul evenimentului se va lansa revista „MotoADN”, ce va conține informații și sfaturi pentru noii motocicliști care se vor urca pentru prima dată pe două roți în acest an.

La Păltiniș, sezonul de schiat încă nu a luat sfârșit. Sibienii pasionați de sporturile de iarnă mai pot profita de vremea frumoasă și stratul gros de zăpadă. În primul weekend din aprilie, Pârtia Oncești rămâne deschisă pentru cei interesați între orele 9-18. Vremea pe weekend se anunță perfectă pentru o zi de schiat. Temperaturile vor fi scăzute și sunt șanse de ninsoare.