Daniela Cîmpean a intrat în politică de pe vremea Partidului Democrat, aceasta fiind rima formațiune din care a făcut parte. Îi datorează acest lucru medicului său de familie, care la acea vreme era consilier județean și a invitat-o să se înscrie în partid.

Daniela Cîmpean, acum președinte al Consiliului Județean, își aduce aminte că intrarea sa în politică a fost strâns legată de prima sarcină.

”Eram însărcinată cu fiica mea cea mare și aveam medic de familie pe doamna Răulea Marcela, membru PD și consilier județean la acea vreme. Mergeam la consultații și inevitabil ajungeam la discuții despre câte lucruri trebuie dezvoltate. Vedeam toate lucrurile care nu funcționează, și ea îmi spunea de ce stai acolo și dai din gură degeaba? Hai în interior de unde poți să influențezi decizia care se ia. Și am spus chiar vin”, își amintește Daniela Cîmpean.

Și de la acel punct totul a decurs în sensul ascensiunii politice a Danielei Cîmpean. ”Am intrat în partid, mi-a plăcut spiritul din interiorul organizației PD, oameni hotărâți, îi percepeam de bună credință. Au venit alegerile din 2004 când Traian Băsescu cerea avocați în birourile județene. Mi-au propus colegii mei să reprezint organizația. A fost ok, apoi m-au invitat consilier județean și tot așa, nu am fost eu cea care am cerut…am fost mereu invitată să fac lucrurile astea”

