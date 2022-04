Daniel Maricuța, fostul primar al Șelimbărului, a fost trimis în judecată alături de alte 12 persoane. Fostul edil a fost parte dintr-un dosar a cărui prejudiciu inițial de 114 milioane de euro a fost cel mai mare din Ardeal. Maricuța este acuzat de infracțiuni de corupție, iar dosarul a fost instrumentat mai bine de 8 ani.

Daniel Maricuța v fi judecat la curtea de Apel Alba pentru constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite dintre care una în formă continuată (7 acte materiale), spălare a banilor în formă continuată (2 acte materiale).

Alături de al a fost trimisă în judecată și secretara Primăriei Șelimbăr, Elena Scumpu, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite dintre care una în formă continuată (7 acte materiale).

O altă persoană fizică va fi judecată în dosar pentru constituire a unui grup infracțional organizat, spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), instigare la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale).

Alte 9 persoane vor ajunge în fața judecătorilor pentru pentru interacțiuni de constituire de grup infracțional organizat și spălare a banilor. Printre aceștia se află și fosta soție a lui Maricuța, Mirela Maricuța.

Un executor judecătoresc la acea vreme, Marin Vasile, va fi judecat pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite.

Acuzațiile procurorilor

În anul 2015, când au avut loc percheziții la sediul Primăriei Șelimbăr și la patru notari publici din Sibiu, acuzațiile erau de retrocedări ilegale de terenuri, cu un prejudiciu de 114 milioane de lei. Maricuța era acuzat că nu semna autorizațiile de construcție pentru dezvoltatorii imobiliari dacă nu primea drept mită câteva apartamente din blocurile construite.

”În perioada 2000 – 2015, în calitate de primar și de președinte al Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu, inculpatul Maricuța Ioan Daniel împreună cu inculpata Scumpu Elena și cu un alt inculpat, persoană fără calitate specială, ar fi constituit o grupare infracțională ce avea ca scop acapararea abuzivă a unor terenuri, prin nesocotirea drepturilor legale ale persoanelor îndreptățite la reconstituire, și valorificarea acestora către diverși investitori. Valoarea de piață însemnată a acestor terenuri era determinată de poziționarea lor, în aria comunei Șelimbăr situată in vecinătatea municipiului Sibiu.

Astfel, profitând de funcțiile deținute la nivelul comisiei locale menționate, inculpații Maricuța Ioan Daniel și Scumpu Elena ar fi determinat mai mulți solicitanți îndreptățiți la reconstituirea dreptului de proprietate sau moștenitori ai acestora să accepte semnarea unor procuri notariale prin care să împuternicească anumite persoane indicate de inculpați să vândă terenurile care urmau a fi atribuite.

Pentru a-i face să semneze procurile, inculpații ar fi apelat fie la mijloace de presiune asupra solicitanților îndreptățiți (amenințări că le vor fi repartizate terenuri lipsite de valoare) sau tracasare (amânarea sub diverse pretexte a finalizării reconstituirii dreptului de proprietate), fie i-au indus în eroare (prin ascunderea amplasamentului real și al valorii reale a terenurilor, plătindu-le sume modice pentru terenuri prezentate ca fiind disparate, situate în locuri greu accesibile, dar care în realitate valorau sute de mii de euro)” se arată acum, în rechizitoriul procurorilor prin care cei 12 au fost trimiși în judecată.

”Terenurile au făcut obiectul unor vânzări fictive repetate: în prima fază, ele au fost vândute de către persoanele împuternicite prin procurile notariale.

În continuare, aceste suprafețe au făcut obiectul unor multiple dezmembrări, schimburi și vânzări. Întreaga operațiune nelegală de valorificare ar fi fost orchestrată de inculpații Maricuța Ioan Daniel, Scumpu Elena și cea de-a treia persoană fără calitate specială, în beneficiul membrilor grupului infracțional.

Terenurile ar fi fost transferate în mod repetat, prin acte notariale fictive (încheiate în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora), fie în proprietatea inculpaților care au aderat sau au sprijinit grupul infracțional organizat, fie în proprietatea altor persoane interpuse, care au acționat la solicitarea membrilor grupului infracțional organizat, acceptând să semneze acte notariale fictive, fără a cunoaște celelalte părți contractante, fără a primi sau plăti vreo sumă de bani, în realitate imobilele aflându-se la dispoziția exclusivă a inculpaților.

În final, inculpații care au aderat sau sprijinit grupul infracțional ar fi vândut terenurile unor cumpărători de bună credință (operatori de retail sau investitori imobiliari etc.), încasând sume mari de bani.

O parte din aceste sume de bani ar fost reintroduse fraudulos în circuitul financiar, prin creditarea societăților comerciale aflate sub controlul inculpatului Maricuța Ioan Daniel (SC ALCORADU SRL, SC VINARIA SA și SC REAL R&D COMPANY SRL). În total, în perioada 2007 – 2015, cele trei societăți ar fi fost creditate cu suma totală de 7.165.376 lei.

Alte sume de bani obținute prin valorificarea terenurilor au fost retrase în numerar din conturile bancare și au rămas la dispoziția membrilor grupului infracțional.

Prin actele de abuz în serviciu descrise mai sus, inculpații Maricuța Ioan Daniel și Scumpu Elena ar fi obținut un folos necuvenit pentru membrii grupului infracțional constând în dreptul de proprietate asupra suprafeței totale de 36,38 hectare cu o valoare de 15.800.726 euro (valoarea de piață în 2018).

Din acest total, 21,16 hectare reprezintă terenuri pentru care statul român a fost deposedat în mod fraudulos și abuziv (suprafețe aflate în proprietatea privată a statului și atribuite de inculpați unor persoane neîndreptățite)”, se mai arată în rechizitoriu.

Ministerul Finanțelor se constituie parte civilă și solicită următoarele: restituirea bunurilor în natură și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin revenirea acestora în proprietatea statului și prin anularea actelor juridice produs al infracțiunii.

Alții au scăpat

”Față de inculpații Deac Constantin, Grecu Marius, Tatu Ioan, Crețu Ioan, Droc Emilian Petru, Mustață Nicolae Pavel, s-a dispus clasare, deoarece s-a constatat că nu sunt întrunite elementele pentru angajarea răspunderii penale (fie nu au săvârșit fapta cu vinovăția prevăzută de lege, fie fapta nu este prevăzută de legea penală, fie s-a împlinit termenul de prescriere a faptei, fie a intervenit decesul)”, este decizia procurorilor.