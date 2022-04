O alimentaţie echilibrată este cheia sănătății. Lipsa, cât și excesul de proteine animale, afectează buna funcționare a organismului. Aportul necesar de proteine animale, potrivit specialiştilor în nutriţie, este diferit de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, de activitatea fizică, de anumite afecţiuni medicale, de intoleranţe sau alţi factori de acest gen.

Carne 100% românească

Carnea de vită este considerată cea mai sănătoasă şi, astfel, cea mai recomandată. Este o carne valoroasă, fină, fragedă, cu un gust aromat, ceea ce îi conferă un potenţial aparte în pregătirea diferitelor feluri de mâncare. Carnea de ”Bălţata Românească”, o rasă de bovine autohtonă, este un sortiment de vită special, cu o textură uşoară şi foarte aromat. ”Bovisib” Asociația Fermierilor din Sibiu şi Asociaţia Crescătorilor de Vaci ,,Bălţata Românească” din Hărman, judeţul Braşov doresc să promoveze şi să încurajeze consumul de carne de bălţată românească, preparate care în curând se vor afla pe rafturile magazinelor, în pieţe agro-alimentare sau în târguri cu preparate tradiţionale. ,,Asociaţia noastră are la ora actuală peste 25.000 de capete de bovine înscrise. Obiectivul nostru principal este să promovăm bălţata românească şi pentru consumul de carne, nu doar pentru lapte cum este cunoscută în mare parte. Dorim să comercializăm acest sortiment de carne de vită, atât ca bun de larg consum, cât şi ca produs premium, deorece este foarte sănătos, datorită mediului natural în care cresc aceste văcuţe. Este, de asemenea, o carne fragedă, aclimatizată, gustoasă, un adevărat regal culinar, aşa cum îmi place să spun de cele mai multe ori”, explică Nicolae Stîngă, preşedintele ”Bovisib” Sibiu.

În sprijinul crescătorilor de ”Bălţată Românească”

Asociaţia ”Bovisib” încurajează şi vine în sprijinul fermierilor de bovine, şi în special din rasa ”Bălţată Românească” din judeţ, dar şi din judeţele apropiate, Braşov, Argeş şi Vâlcea să crească aceste animale şi pentru consumul autohton de carne. „Bălţata Românească este considerată perla zootehniei româneşti. Este o rasă mixtă, lapte-carne. Dacă până acum creşterea acestor bovine se realiza în special pentru lapte, acum am început o campanie de popularizare printre fermieri şi pentru creşterea acestora pentru carne. Venim în sprijinul crescătorilor, atât logistic, cât şi financiar. În fermele în care există capacitate de cazare mai mare, ducem viţei pentru creştere, cu scopul ca animalul să nu mai fie sacrificat la vârste fragede pentru comercializarea cărnii pentru export, ci să ajungă până la vârsta optimă de sacrificare, respectiv un an şi 9 luni -1 an şi 10 luni, atunci când carnea este considerată cea mai potrivită pentru consum. Ne-am propus în acelaşi timp să arătăm beneficiile consumului acestui sortiment de carne românesc şi să creştem considerabil comercializarea acestuia în ţară”, precizează Nicolae Stîngă. Mai mult decât atât, pentru creşterea producţiei de carne, cele două entităţi zootehnice partenere din Sibiu şi Braşov au creat ferme speciale de creştere şi de îngrăşare pentru bovinele din această rasă. Cu ajutorul Semtest Craiova, un centru genetic care produce lichid seminal de taur de ”Bălţată Românească” pentru asigurarea perpetuării acestei rase, se doreşte continuarea creării unor astfel de ferme.

Un regal al gustului marca ”Bălţată Românească”, cu chef Liviu Preda

Acest demers a fost susţinut de un eveniment gastronomic deosebit, care a avut loc în 30 martie, la Clubul Ecvestria din Şelimbăr. Acesta a fost dedicat în special fermierilor, dar şi publicului, pentru a promova consumul de carne de ”Bălţată Românească”. Chef Liviu Preda, un adevărat specialist în gastronomie, cunoscut publicului şi ca gazdă a emisiunii Arena Bucătarilor, a arătat invitaţilor, prin demonstraţii culinare live, cum se pot prepara diferite specialităţi din carne de vită ”Bălţată românească” şi cât de gustos şi bogat în arome este acest sortiment de carne. ,,În cadrul acestui eveniment am pregătit mai multe feluri de mâncare, atât gustări, cât şi feluri principale. Scopul a fost să arătăm că se pot găti o gamă variată de mâncăruri din carnea de Bălţată Românească, o rasă autohtonă 100%. Astfel, am întâmpinat invitaţii cu platouri cu răcituri preparate din pulpă de Bălţată şi cu terină din mânzat. Ca feluri principale, am pregătit pe loc un delicios gulaş, dar nu oricum, ci gătit din osso buco, pulpa din spate a viţelului, o carne fragedă şi foarte gustoasă. Nu au lipsit nici coastele la cuptor cu sos barbecue, antricotul, baveta mare, baveta mică sau capacul. Toate au fost însoţite de cartofi în jar, ciuperci, diverse salate verzi, cu roşii sau rucola”, descrie chef Liviu Preda, meniul evenimentului.

Gust bun, imaginaţie şi creativitate

Carnea de ”Bălţată Românească” este sănătoasă, fragedă, aromată, aclimatizată, versatilă, fără pierderi cantitative foarte mari prin modul de gătire, fie că este vorba de fierbere, coacere sau prăjire. Este un sortiment de vită care provine de la o rasă de bovine 100% autohtonă, care se va putea găsi curând în marile lanţuri de magazine din ţară, dar şi în pieţe agro-alimentare şi târguri pentru produse tradiţionale. Carnea de ”Bălţată Românească” va fi comercializată atât ca bun de larg consum, cât şi ca produs premium. Aceasta poate fi servită ca antricot, steak, gril, dar şi în alte feluri principale de mâncare atât la restaurant, cât şi acasă, preparată după reţete vechi, dar şi după bucătăria tradiţională reinterpretată, cu un strop de imaginaţie şi creativitate.