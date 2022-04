Speriați de scumpirile în lanț, românii au început să renunțe la mofturi. Aceștia își schimbă radical obiceiurile de consum.

Alimentele şi utilităţile „mănâncă” jumătate din venituri. În condiţiile unei inflaţii prognozate la două cifre, în această lună, economia va deveni cuvântul de ordine, în noua realitate a preţurilor. În căutarea celui mai mic preţ, românii au început să renunţe la brandurile renumite în favoarea produselor marcă proprie a retailerilor. Vânzările în acest segment au crescut cu 15%, anul trecut, cel mai mare avans din lume. „Sunt cu 10-30% mai ieftine decât celelalte produse. Sunt game exclusiv realizate de către producători româneşti, pe categorii de ouă, lactate, brânzeturi”, a declarat Cristina Butnaru – manager comercial pentru observatornews.

Specialiştii recomandă să fim atenţi şi la felul în care utilizăm electrocasnicele

Am ales aceleaşi produse: ulei, lapte, zahăr, făină, ouă şi carne de pui. La final, diferenţa de preţ între cele marca proprie a hypermarket-ului şi alte branduri este de 15 lei. Şi la consumul de energie va trebui să facem ajustări, chiar şi în condiţiile schemei de ajutor oferite de stat. „Acest an trece şi ca mâine ne trezim în 31 martie 2023. Trebuie să folosim energia exact într-un mod raţional şi să evităm risipa”, a declarat Ion Lungu – preşedinte AFEER. „În perioada imediat următoare nu văd şanse reale să revenim la ce am avut în urmă cu doi ani. Pentru toată lumea este mult mai benefic să investească în eficienţă energetică”, a declarat Zoltan Nagy-Bege – vicepreşedinte ANRE.

Specialiştii recomandă să fim atenţi şi la felul în care utilizăm electrocasnicele. Aparatul de aer condiţionat consumă, în medie, 420 de kilowati. Asta înseamnă o cheltuială de 630 de lei, la preţurile actuale ale pieţei. „Temperatura ideală din case, pe timp de vară, este situată între 24 şi 26 de grade Celsius. Pentru fiecare grad pe care îl micşorăm putem consuma cu până la 8% mai multă energie”, a declarat Mihai Armăşel – FEL România. Dacă ne rămân bani, ar fi ideal să îi investim.

„Să iei titluri de stat, foarte bune la dobândă, 4,95 pe an şi să îţi închipui că banii aceştia pe care i-ai economisit nu sunt ai tăi. Îi pui deoparte pentru iarna următoare”, a declarat Adrian Mitroi – profesor finanţe comportamentale. Potrivit ultimelor date INS, în ultimul trimestru din 2021, venitul mediu al unui român a fost de 2256 de lei, din care două treimi s-au dus pe mâncare, servicii şi taxe.