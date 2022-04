Fostul președintee Traian Băsescu a povestit că i s-a făcut rău în timp ce era în Parlamentul European, cu o jumătate de oră înainte de a afla verdictul Instanței Supreme, iar această decizie, privind colaborarea sa cu fosta securitate a aflat-o când era deja la spital.

Traian Băsescu a povestit că atâta timp cât a fost la spitalul din Bruxelles nu a fost sub terapie intensivă.

Cu toate acestea, el a spus că nu a pututb interveni pentru a explica starea în care se afla sau să comenteze în vreun fel decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„N-aveam cum să intervin. Eu am plecat, m-a luat salvarea cu vreo jumătate de oră înainte să se dea comunicatul, deci nu aveam cum să mă intervin și asta a fost. (…) În Parlament (mi s-a făcut rău – n.r.). Eram în Parlament, în birou la Parlamentul European și a venit repede medicul Parlamentului cu o echipă acolo, au constatat că nu mă pot stabiliza. În timpul ăsta probabil a apărut și verdictul Înaltei Curți, dar eu eram deja în salvare în drum spre spital. Am aflat la spital (decizia ÎCCJ – n.r.)”, a spus Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat dacă nu a avut vreun mijloc în care să își anunțe familia sau să poată da un mesaj public asupra stării sale de sănătate, Traian Băsescu a explicat că nu a avut timp pentru asta și nici nu avea cu el niciun mijloc de comunicare.

„Probabil că ar fi putut (să dau un mesaj – n.r.), dar eram singur în rezervă. N-aveam la mine nimic, niciun mijloc de comunicare n-aveam, că am fost întâi internat la urgente acolo și pe urmă, după ce m-au stabilizat, m-au băgat imediat în programul de investigații. Mă mutau cu patul la diverse aparate să constate care e diagnosticul, care cauza, Deci nu prea era o zi în care să mă ocup de altele. (…) Nu (familia nu a fost în contact – n.r.). În prima zi, nu. Abia în a 2-a zi (…). Deci n-am avut cum să comunic și n-a fost nimeni pe lângă mine dintre cei care ar fi putut să comunice. Cum va spuneam, am fost un singuratic de felul meu”, a mai spus Băsescu.

Întrebat despre internarea precedentă, la Spitalul Militar Central, Traian Băsescu a spus că a urmat un tratament puternic.

„Este reglementată asistența medicală a foștilor șefi de stat că se face la Spitalul Militar din București. (…) În fiecare an eu îmi fac vizita medicală sau când am incidente de sănătate, le fac la Spitalul Militar. Iar după ce am ieșit din Spitalul Militar, am mai stat o săptămână acasă, încercând să mă… Tratamentul a fost foarte dur în cele 7 zile, tratament cu cortizon și antibiotice foarte puternice și nu mă simțeam în stare după externare să mă urc în avion. Am mai stat săptămâna aceea și pe urmă am plecat la Bruxelles. Poate ăsta a fost norocul, Am plecat la Bruxelles și miercuri s-a întâmplat incidentul de sănătate”, a explicat fostul președinte al României.