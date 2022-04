Gest fără precedent realizat de celebra trupă The Scorpions. Într-un concert, solistul a înlocuit „Moscova” cu cuvântul „Ucraina” în piesa „Wind of change”.

Trupa Scorpionsa cântat alt vers într-un concert susţinut în Las Vegas pe 27 martie. A înlocuit „Moscova“ cu cuvântul „Ucraina” în piesa „Wind of change”, notează Radio Zu.

Membrii trupei au vrut să dedice acest moment Ucrainei şi să-şi arate astfel solidaritatea faţă de poporul care a fost invadat de Rusia.

Versurile schimbate

„Now listen to my heart / It says Ukraine” în loc de versul „I follow the Moskow down to Gorky Park”. Astfel, hitul lor „Wind of change” a fost dedicat ucrainenilor, cu aceste cuvinte de sprijin.

Melodia Wind of Change a fost lansată în 1989 ca single, iar un an mai târziu a fost inclusă în albumul Crazy Wold. Aceasta este cea mai cunoscută şi consacrată melodie a trupei Scorpions.